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乾旱！玉山塔塔加儲水不到1/3 16座山屋水塔蓄水不足

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6至7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達（紅圈處）。圖／玉管處提供
塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6至7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達（紅圈處）。圖／玉管處提供

熱情過頭的天氣，連日未下雨導致源頭水量稀少，讓高海拔的玉山塔塔加地區缺水，主要供水系統的進水口，目前僅存三分之一進水量，工作人員近日前往水源頭勘查，尋找額外水源並接管挹注，但面對絡繹不絕的上山遊客，玉管處強調目前主要儲水池水量剩不到30%，靠柴油發電機啟動抽水方式，只能求老天下雨解渴。

玉山國家公園表示，每年此時是塔塔加地區嚴重缺水期，尤其遇到大量上山避暑的遊客，水情告急下，已於塔塔加遊客中心、排雲登山服務中心、公共廁所張貼告示，請遊客共同節約用水，珍惜珍貴水資源，勿大量洗滌或私自接水，無論洗手、飲水等，都不要浪費任何一滴得來不易的水源。

玉管處表示，由於玉山山區極度缺水，塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6到7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達，且主要進水口僅剩三分之一入水量，同仁不得不辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。

受到中南部乾旱無雨影響，玉山國家公園16座山屋水塔蓄水量普遍不足，以國人最常去的排雲山莊而言，因上方水源已乾涸，現在只能靠柴油發電機啟動抽水方式，遙遙長途由楠梓仙溪上游打水到山莊使用，取水過程非常不容易，籲請山友入山前先做好因應。

玉管處人員辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。圖／玉管處提供
玉管處人員辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。圖／玉管處提供
玉管處同人員辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。圖／玉管處提供
玉管處同人員辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區主要進水口僅剩三分之一的入水量。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區主要進水口僅剩三分之一的入水量。圖／玉管處提供
塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6至7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達。圖／玉管處提供
塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6至7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達。圖／玉管處提供

廁所 玉山國家公園

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