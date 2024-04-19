乾旱！玉山塔塔加儲水不到1/3 16座山屋水塔蓄水不足

熱情過頭的天氣，連日未下雨導致源頭水量稀少，讓高海拔的玉山塔塔加地區缺水，主要供水系統的進水口，目前僅存三分之一進水量，工作人員近日前往水源頭勘查，尋找額外水源並接管挹注，但面對絡繹不絕的上山遊客，玉管處強調目前主要儲水池水量剩不到30%，靠柴油發電機啟動抽水方式，只能求老天下雨解渴。

玉山國家公園表示，每年此時是塔塔加地區嚴重缺水期，尤其遇到大量上山避暑的遊客，水情告急下，已於塔塔加遊客中心、排雲登山服務中心、公共廁所張貼告示，請遊客共同節約用水，珍惜珍貴水資源，勿大量洗滌或私自接水，無論洗手、飲水等，都不要浪費任何一滴得來不易的水源。

玉管處表示，由於玉山山區極度缺水，塔塔加地區儲水池儲水量快見底，攀爬欄杆露出6到7成，水面處以依稀可見沉底的運轉馬達，且主要進水口僅剩三分之一入水量，同仁不得不辛勤找尋額外水源頭，並進行管線接通，確保供水順利，挹注儲水池。