快拍照打卡！網紅雲朵阿Q實體化 限時「降落」全家便利商店林口文義店

全家便利商店2020年與「看見・齊柏林基金會」共同發起「全家一起看見台灣」5年環境關懷公益計畫，透過4大計畫讓影像發揮力量，邀請民眾「看見」台灣的美與殤，並將4,200間街角的「全家」店舖打造成為環境教育基地。今年「全家一起看見台灣」計畫邁入第4年，攜手視覺藝術家Alan Hong，推出網紅雲朵阿Q環島活動，透過阿Q在天空俯瞰的視角，如同當年齊導在直升機上的角度，帶領民眾看見美麗台灣，已結束43天環島行程的阿Q，今天（4月19日）正式「降落」於「全家」林口文義店屋頂上，虛擬網紅實體化，吸引許多消費者圍觀打卡。

本次實體化的阿Q快閃「全家」，預計展出至4月24日，消費者只要與店內店外的阿Q合影上傳社群媒體，就有機會獲得獨家限定限量的阿Q明信片；於「全家在這里」官方FB指定貼文下留言，「全家」加碼捐出環境教育基金，消費者還可抽千元購物金。此外，受到大小朋友歡迎的小小店長活動，今年更將舉辦環境教育版，今天起於看見・齊柏林基金會Accupass開放限量報名，將透過孩童們喜愛的互動遊戲，讓環境教育從小扎根。

「全家一起看見台灣」5年環境關懷公益計畫，目標5年募資1億元，推動4大環境教育計畫：「齊柏林空間—環境教育基地」、「小小齊柏林—看見台灣校園公播計畫」、「下一個齊柏林—飛閱環境紀錄獎」、「繼續看見台灣—紀錄片拍攝」。目前已累計近萬人次學童參觀環境教育基地，並舉辦近300場校園公播，影響超過6萬名學童與民眾。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」身為鄰里間的好厝邊，全台有超過4,200間店舖，綿密且深入民眾日常生活的特性，是推動環境教育的最佳場域。從2020年起與看見．齊柏林基金會合作以來，透過通路力量，以店舖零錢捐、手機APP捐款、FamiPort小額捐等多元化的O2O募款方式，邀請消費者共同支持環境教育；此次更運用店舖空間的展示，加上聯手虛擬網紅雲朵阿Q，期盼透過社群的力量，讓更多人看見台灣之美。

此外，「全家一起看見台灣計畫」亦利用各地「全家」店舖，舉辦環境教育講座，4年來已達17場，巡迴各縣市、全國走透透。包含針對成人打造的「飛閱台灣全家鄉講座」，以及針對幼童舉辦的「環境教育版小小店長體驗營」，透過互動遊戲讓環境教育向下扎根，期許能延續齊柏林導演拍攝「看見台灣」的遺志，用「看見」台灣美與殤的影像力量，來喚起民眾關懷土地的意識。

「全家一起看見台灣」環境教育計畫今年邁入第4年，繼先前推出看見台灣汽水罐、看見台灣色鉛筆後，再度跨界合作，攜手視覺藝術家Alan Hong，將在IG上擁有4.3萬粉絲的虛擬網紅雲朵阿Q實體化，讓阿Q「降落」在「全家」林口文義店的屋頂，希望大家透過阿Q獨特的高空視角，重溫齊柏林導演當年看見台灣的感動。

事實上，可愛的阿Q從3月起就展開一系列環島活動，從淡水的齊柏林空間出發，一路往南繞行台灣一周，途經台中港、玉山、嘉南平原等地，最遠還繞到澎湖，最後一站即是「全家」林口文義店，時間長達43天。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，雲朵阿Q帶大家從雲的視角看見台灣，與齊柏林導演空拍的視角不謀而合，本次跨界合作，希望每一位參與這趟旅程的網友，在可愛的身影和美麗的景色中，重新關注影像背後的議題，未來更愛護台灣這片土地。