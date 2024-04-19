聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024世界竹博會雲林展開幕 為期十天免費「森呼吸」超抒壓
2024世界竹博覽會雲林展區今天在古坑草嶺石壁竹創森園區開幕，至本月28日期間，舉辦森林療癒工作坊及竹林療癒市集，除有森林療癒師帶領體驗森林香氛、竹蟬笛童玩，及森林戲劇、步行禪、瑜珈、頌缽音療等活動，還有竹美食品嘗及竹遊戲互動。縣長張麗善說，石壁社區前往石壁竹創森園區，每天提供免費接駁車，另周末加開高鐵雲林站至石壁社區接駁車，鼓勵遊客踴躍搭乘，響應減碳。
張麗善說，石壁竹創森園區是全台第一座森林療癒基地，也是這次竹博覽會中，唯一一處擁有自然場域的展區，呼應此次主題「竹療癒」，在為期十天活動中推出竹林療癒工作坊、竹林療癒市集、螢光露營、石壁竹創森自導式體驗和竹療癒展覽等五感體驗。
張麗善指出，竹創森園區經台大實驗林團隊監測證實，含有高濃度負離子及天然芬多精，此外還有多達363種植物、196種昆蟲及83種鳥類，透過活動能與自然資源建立深層次連結，修復身心靈且獲得內在寧靜，一舉數得。
文化觀光處表示，相關活動場次可至「2024竹博覽會暨世界竹論壇」官網查詢及報名，或掃描LINE@QR碼；竹林療癒市集至28日期間，每周五、六、日舉行，可體驗到國產材、嗅聞特色精油與參與竹編製作等，同步展設靜態展覽，展示台灣竹故事文化；26至27日則在石壁休閒農場露營區舉辦螢火蟲露營，讓遊客徜徉在竹林中享受星光閃爍，晚餐以竹餐桌打造森林饗宴。
另，縣府活化閒置超過20年的台糖斗六糖廠，建置糖業文化竹創藝術園區，面積約3.9公頃，計畫改造綠地空間、再利用區域內建築，預計明年5月完工，屆時將開啟糖廠緊鄰台三線的天際線；張麗善說，其中的台灣竹構學苑，這次先上場做為竹構人才培育基地，目前設有普悠瑪竹構課程成果展、島嶼構竹作品展等，開放觀眾預約導覽交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言