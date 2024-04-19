今年首場火流星秀登場 天琴座流星雨4月22日爆發達極大值

火流星著稱的4月天琴座流星雨，是今年首場中型流星雨，流星平均亮度高，和北斗七星相近。台北天文館預告，4月22日將會是極大期，每小時能否達上百顆盛況，屆時就會揭曉，當天雖有月光影響，只要在視野開闊處，仍有機會欣賞到不少明亮火流星，甚至殘留的流星痕。

天文館表示，天琴座流星雨於每年4月中旬至下旬登場，今年極大期預測為4月22日，每小時天頂流星數量（ZHR）約18。當晚隨著流星雨輻射點於9時升起後，流星數量逐漸增多，曙光前將達到最高峰。

天文館說，今年雖逢接近滿月，月光會影響看到的流星數，但天琴座流星雨大多是明亮流星，且出現火流星的機率很高，民眾只要避開月亮，視野開闊處仍有機會欣賞不少亮度驚人的火流星身影，甚至看到殘留的流星痕。

天文館補充，火流星是亮度高於行星、約-4等以上的明亮流星，而非冒著火的流星。流星出現時間、位置不固定且無法預測，建議盡可能選擇無光害且視野遼闊處，躺下後輕鬆掃瞄全天空，肉眼即可觀賞這場流星雨。

天文館說，4月天琴座流星雨是已知最古老流星雨之一，可追溯至西元前687年中國春秋時代的天象紀錄，它的母彗星是一顆名為佘契爾的長周期彗星（C/1861 G1 , Thatcher），每422年繞行太陽一圈，上次過近日點是1861年，下次要到2283年才會再度回歸，屆時它的編號也將改為以P開頭的周期彗星格式。

天文館提到，雖然天琴座流星雨一般每小時數量都在20顆內，但1803年、1922年、1945年與1982年都曾出現每小時百顆以上盛況，今年是否也會是天琴座流星雨的幸運年，屆時就能知道。