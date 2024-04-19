快訊

星巴克「買一送一」連3天！網友開心：終於跨周末

天王星「歐膩」貓咪深夜奇蹟尋獲 網封躲貓貓冠軍

陽明交大牽動中興、嘉大命運？學界：6年內不會新設中醫系

大雨少！內灣「火焰蟲」大爆發 滿山星光點點如銀河

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣導覽協會理事長張為庭提醒遊客不要帶強力光源來賞螢，以免影響螢火蟲求偶生態。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣導覽協會理事長張為庭提醒遊客不要帶強力光源來賞螢，以免影響螢火蟲求偶生態。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣內灣老街為著名賞螢火蟲勝地，今年春雨量減少，原本預估螢火蟲數量會銳減，沒想到卻意外迎來大爆發，解說專家解釋是因為氣候潮濕，但又沒有下大雨「要下不下的天氣」反而讓螢火蟲大量繁殖、活動力更旺盛，但提醒遊客賞螢千萬不要攜帶強力光源干擾生態。

新竹縣導覽協會理事長張為庭表示，螢火蟲在客語中稱為「火焰蟲」，喜歡潮濕卻又最怕下大雨的天氣，一旦下大雨會影響螢火蟲展翅，讓螢火蟲躲在樹葉下不敢活動，但今年幾乎沒有下大雨，反而是毛毛雨不斷，恰到好處的濕度反而促使螢火蟲適合生長。

張為庭指出，內灣主要有3種螢火蟲，分別是陸生型的黑翅螢與紅胸翅螢，以及水生的黃胸翅螢，剛好內灣遠離城市、沒有生活汙水干擾，適合螢火蟲繁殖，螢火蟲尤其怕清潔劑汙水，如洗衣機、洗澡汙水，易造成幼蟲死亡。

內灣形象商圈發展協會表示，內灣舉辦「火焰蟲季」已有十多年，每年吸引上萬遊客前來賞螢，今年協會特別組團請導覽員進行生態解說，從4月27日起到5月12日，每周六日晚間出團，帶遊客深入探索螢火蟲生態。

橫山鄉公所表示，內灣老街是台灣少數能靠火車抵達的賞螢勝地，遊客前來只需要搭乘台鐵內灣線就能往返，且螢火蟲季期間不僅能賞螢，剛好又是油桐花盛開期，白天能逛老街吃客家美食、賞桐花，晚上還能看螢火蟲點點星光。

張為庭提醒，民眾前來賞螢嚴禁攜帶強力光源，以免干擾螢火蟲活動，不僅相機不能開閃光，就連手電筒包紅色玻璃紙的老方法都希望遊客不要使用，建議遊客用雙眼感受螢火蟲之美，若真的想留下螢火蟲美麗閃爍身影，可使用大光圈鏡頭或延長曝光時間捕捉畫面。

新竹內灣「火焰蟲季」到，從4月底到5月初都是螢火蟲大量出沒期。圖／內灣形象商圈發展協會提供
新竹內灣「火焰蟲季」到，從4月底到5月初都是螢火蟲大量出沒期。圖／內灣形象商圈發展協會提供

內灣 螢火蟲 賞螢

延伸閱讀

西湖渡假村螢火蟲爆發 「藍眼淚」、「四月雪」雙驚艷

影／螢火蟲幼蟲野放復育有成 餐旅館老闆童年回憶再現

超好拍！南投螢火蟲大爆發 捕捉夢幻螢光免疊圖

季節限定美景！ 新北市「賞螢秘境大公開」 快規劃一趟夜間小旅行

相關新聞

影／連3年搶頭香 台東今年第一尾黑鮪魚都是他抓的

台東新港籍漁船南興號船長鄭正愛今天清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達229公斤的黑鮪魚，是今年台東第一尾，上午進港...

下周鋒面徘徊 估雨炸到下周末 粉專指水情可望些許緩解

昨天北部發生短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周鋒面徘徊，多雨。根據未來10天的降雨分布，主要會集...

下周2波鋒面+西南風慎防大雷雨強風 賈新興分析梅雨何時建立

梅雨何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期...

每天一早必喝牛肉湯恐罹癌？富二代老台南人長出2.5公分息肉

醫師陳炳誠近日在節目中示警，表示因為紅肉內含血紅素鐵和特殊糖分子會有助於息肉增長，他並指一名老台南人因為每天一早必喝一碗牛肉湯，讓他在腸道內長了一顆「2.5公分的息肉」。

大雨少！內灣「火焰蟲」大爆發 滿山星光點點如銀河

新竹縣內灣老街為著名賞螢火蟲勝地，今年春雨量減少，原本預估螢火蟲數量會銳減，沒想到卻意外迎來大爆發，解說專家解釋是因為氣...

官方認證 這輛本田車最厲害 每公升汽油跑26.9公里

經濟部19日公布去（112）年「車輛油耗指南」非電動車類省油排名中，小客車以本田公司生產的FIT A522H1502 1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。