大雨少！內灣「火焰蟲」大爆發 滿山星光點點如銀河

新竹縣內灣老街為著名賞螢火蟲勝地，今年春雨量減少，原本預估螢火蟲數量會銳減，沒想到卻意外迎來大爆發，解說專家解釋是因為氣候潮濕，但又沒有下大雨「要下不下的天氣」反而讓螢火蟲大量繁殖、活動力更旺盛，但提醒遊客賞螢千萬不要攜帶強力光源干擾生態。

新竹縣導覽協會理事長張為庭表示，螢火蟲在客語中稱為「火焰蟲」，喜歡潮濕卻又最怕下大雨的天氣，一旦下大雨會影響螢火蟲展翅，讓螢火蟲躲在樹葉下不敢活動，但今年幾乎沒有下大雨，反而是毛毛雨不斷，恰到好處的濕度反而促使螢火蟲適合生長。

張為庭指出，內灣主要有3種螢火蟲，分別是陸生型的黑翅螢與紅胸翅螢，以及水生的黃胸翅螢，剛好內灣遠離城市、沒有生活汙水干擾，適合螢火蟲繁殖，螢火蟲尤其怕清潔劑汙水，如洗衣機、洗澡汙水，易造成幼蟲死亡。

內灣形象商圈發展協會表示，內灣舉辦「火焰蟲季」已有十多年，每年吸引上萬遊客前來賞螢，今年協會特別組團請導覽員進行生態解說，從4月27日起到5月12日，每周六日晚間出團，帶遊客深入探索螢火蟲生態。

橫山鄉公所表示，內灣老街是台灣少數能靠火車抵達的賞螢勝地，遊客前來只需要搭乘台鐵內灣線就能往返，且螢火蟲季期間不僅能賞螢，剛好又是油桐花盛開期，白天能逛老街吃客家美食、賞桐花，晚上還能看螢火蟲點點星光。