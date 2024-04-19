把握好天氣 下周鋒面通過+華南水氣抵台 變天大雨又降溫

今天天氣比昨天轉為穩定，中央氣象署預報員謝佩芸表示，不過東半部、各地午後山區注意短暫雨的現象，周末期間天氣大致穩定、易有高溫，下周隨著鋒面接近，下周天氣又將有變化。

今天仍有水氣存在，謝佩芸表示，因為鋒面已經離開，迎風面東半部地區雲量會比較多一些，有局部短暫雨的現象。西半部上午大致轉為晴到多雲的天氣，中午過後熱力作用加強下，各地山區、中部以北留意可能會受到午後雷陣雨的影響。

謝佩芸表示，今天鋒面已經遠離台灣，轉為偏東風到偏東南風的環境，預計到周末兩天台灣附近轉為南風到偏西南風為主，吹的是溫暖比較偏熱的空氣，沒有明顯水氣，天氣相對穩定。

到了下周一台灣北邊的鋒面系統逐漸接近，謝佩芸表示，預計下周二、周三通過台灣，可能降雨趨勢變得明顯，隨著華南水氣也通過台灣，下周天氣和這周比起來會有明顯差異。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天東半部有零星短暫雨，中午過後各地山區和中部以北留意午後雷陣雨發生，此外其他時間多雲到晴為主。周六、周日整體天氣更為穩定，山區、午後東北部可能有零星降雨，整體來說周末期間適合外出活動，東南部可能會有焚風出現。

謝佩芸表示，下周一隨著鋒面接近，中部以北降雨機率提高，尤其下周二之後隨著華南水氣和鋒面來的影響，西半部地區降雨更明顯。這段時間由於鋒面在華南或台灣北方生成或移動，金馬天氣也比較不穩定，尤其馬祖可能有短暫雨；下周隨著鋒面結構更好，金馬地區要留意雷雨情形。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢，謝佩芸表示，昨天鋒面通過和東北季風影響，北台灣降溫明顯。今天東北季風逐漸減弱轉為偏東風，今天北台灣、東半部氣溫回升，周末回升趨勢更明顯。今天北部、東半部高溫26至28度之間，相對比較舒適，中部高溫29至30度左右；不過南部還是很熱、高溫30至33度，尤其內陸近山區可能會有局部36度高溫出現。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 下周一台灣北邊的鋒面系統逐漸接近，預計下周二、周三通過台灣，可能降雨趨勢變得明顯，隨著華南水氣也通過台灣，下周天氣和這周比起來會有明顯差異。本報資料照片

到周末兩天，各地高溫來到30度以上。謝佩芸表示，尤其中南部高溫可能來到33至35度，內陸近山區36度高溫出現機會高。下周一雖然略為降溫，感受上還是滿熱的，下周二鋒面和水氣開始影響台灣，氣溫有明顯下降趨勢。