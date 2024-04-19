AI內視鏡檢查揪出可疑瘜肉 大腸癌無所遁形
早期大腸癌沒症狀，只能依靠定期檢查發現，但大腸鏡檢查仍可能遺漏不易被發現的初期瘜肉，形成大腸癌隱患。為提高瘜肉偵測率，嘉義市天主教聖馬爾定醫院升級檢查設備，採用世界最先進的AI腸胃內視鏡系統，藉人工智慧輔助醫師判讀診斷，讓大腸癌無所遁形。
多數大腸癌由瘜肉演變而來，如能及早發現切除，就能預防癌症的發生。近期有名50多歲男子接受免費大腸癌篩檢，因糞便潛血呈陽性反應，進一步安排AI內視鏡檢查，過程中AI系統以色框標註發出聲響，提示醫師可疑瘜肉，診斷為1至1.5公分腺瘤，切片檢查證實為第一期大腸癌，立即以內視鏡切除，未來定期追蹤即可。
聖馬爾定腸胃肝膽科醫師鄭旭盛指出，大腸瘜肉超過1公分就有癌化病變可能性，由於內視鏡光學診斷進步，加上AI輔助，有利於早期發現是否含癌化細胞。早期發現可以用內視鏡完整切除，不需接受開刀剖腹切除器官及接腸手術，避免術後可能發生腸道沾黏、排便困難等後遺症，也不用接受放射線治療，病患生活幾乎不受影響。
聖馬爾定醫院去年引進日本富士7000型高階腸胃內視鏡，導入全國第一部富士AI人工智能系統，猶如醫師第2雙眼睛，協助偵測大腸瘜肉，輔助判讀瘜肉種類，使腸胃鏡檢查更準確，是預防大腸癌一大利器。
相較以往大腸鏡檢查，AI內視鏡放大倍率，具備高解析度與廣角視野，可將腸道組織構造看得更清楚，利用不同光源變化凸顯病灶，更易揪出高風險微小或扁平瘜肉。過去有瘜肉可能因肉眼限制、腸道皺摺遮擋，或清腸不徹底而難以被發現，如今都能獲得大幅改善。
提醒50歲以上民眾，每2年可到醫院接受1次大腸癌免費篩檢，或利用定期健康檢查加作無痛腸胃鏡檢。如果有家族史，或出現大便中有血或黏液、排便習慣改變、常腹瀉或便秘、體重減輕、貧血等症狀，也請盡快就醫檢查。
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