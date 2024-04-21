一人得病恐全家遭殃！出現這6大症狀小心諾羅上身



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「諾羅病毒症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的諾羅病毒症狀排行。

據疾管署統計，每年的冬季與初春為「諾羅病毒」的好發季節。該病症的傳染性高，尤其容易透過飲食或與感染者的接觸，引起群聚感染。我們本次便針對「諾羅病毒症狀」進行觀測，一起來了解諾羅的典型症狀，以幫助及早發現與治療、避免周遭親友一同遭殃吧！

「上吐下瀉」常延續數天超痛苦 「反覆發燒」令人生無可戀

▲ 網友熱議TOP6諾羅病毒症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「諾羅病毒症狀」的討論，可以發現「脹氣腹痛、腹瀉」、「噁心想吐」等症狀最受網友關注。就有網友分享女兒感染諾羅的經歷，心疼說道「之前女兒中，拉肚子拉了一個星期」、「第10天上廁所才沒有稀稀，看了就覺得超可憐」，指出諾羅的病程常持續1到10天不等，身體才會逐漸康復，讓民眾紛紛直呼「諾羅真的很可怕」。

也有網友提到「我們家女兒住院，結果我們被隔壁床的傳染諾羅，吐拉好幾天還全身痠痛」，表示諾羅的傳染性高，因此若身邊有中標者，便應格外留意自身身體狀況，而除了照顧者要保持「戴口罩，頻繁洗手還有漂白水消毒」的習慣，也建議「感染者的嘔吐物要立馬打包，衣物都要妥善處理單獨清洗消毒」，雖較麻煩卻是預防感染的不二法門。

而除了常見的上吐下瀉外，諾羅病毒有時也會伴隨「發燒」的病徵。有網友分享慘痛經驗如「我去年得了兩次，都是發燒沒食慾」、「發病頭兩天發燒快葛屁，後面腸胃炎2週」，表示持續不斷、接踵而來的種種症狀令人生無可戀，十分難受。

對此也有人提醒，當發現自己得到腸胃型感冒又反覆發燒時，要注意其為諾羅的可能性，若症狀持續，除了充分休息外，建議還是盡快就醫，請醫師視情況開立藥物緩解不適，同時釐清病因。

此外，感染諾羅病毒時，也時常有「倦怠易累」的症狀。有民眾分享自己得諾羅時，「發燒倒是還好，只是真的很虛弱沒啥力氣加倦怠」，除了前述的上吐下瀉、發燒等症狀外，「全身痠痛、嗜睡樣樣來」，且整天渾身無力。

也有母親注意到「大兒子回家開始又吐又拉，整隻看起來超沒精神」，帶其就醫後才得知竟是諾羅病毒，且疑似是在學校被傳染的，因而呼籲無論是生了什麼病，當身體出現不適時建議還是留在家中休息，保護自己也保護他人。

你也得過諾羅病毒嗎？面對諾羅，最重要的是保持良好的衛生習慣，如勤洗手、避免接觸感染者或與他人共食等，同時維護環境清潔。

而當出現上述提及的症狀時，建議儘早就醫，並留意適時補充水分，避免因持續不斷的嘔吐與腹瀉導致身體脫水。讓我們一起提高對諾羅病毒的警覺，保護自己和他人的健康吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「諾羅病毒症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/28~2024/03/28，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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