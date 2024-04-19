影／連3年搶頭香 台東今年第一尾黑鮪魚都是他抓的

台東新港籍漁船南興號船長鄭正愛今天清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達229公斤的黑鮪魚，是今年台東第一尾，上午進港引起歡呼。鄭正愛開心說，「好運年年來，希望賣出好價格」。

「沒想過自己又捕到黑鮪魚！」鄭正愛返港時說，這尾黑鮪魚拉了1個多小時才順利把魚拉上船，真的運氣不錯，讓他3年都搶到台東第一尾頭香，希望每年都一樣都會大豐收。

新港籍漁船南興號，今天清晨3點多在成功外海，用延繩釣方式捕獲一尾黑鮪魚，船隻返港後，碼頭邊就不少民眾等待，只見機械吊臂從船艙吊起重達229公斤的魚體，現場響起歡呼。

漁會總幹事陳俊銘說，南興號船長鄭正愛是68年次的二代船長，他很年輕就接承其父親的漁業工作，可以說是老手了，尤其他也是延繩釣的高手之一，往年黑鮪魚汛期，都有不錯的成績。

鄭正愛表示，自己抓黑鮪魚沒有特別技術啦，反正知道甚麼時候出現，船該開到哪個點，剩下的就交給老天了。陳俊銘則表示，魚體處理後，下午就會競標拍賣。

據了解，每年4月至6月份，正值黑鮪魚的產卵期，魚群會隨著黑潮北上，因此，漁民都會前往綠島及蘭嶼黑潮流經的海域捕捉，成為東部黑鮪魚漁場之一。