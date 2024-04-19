未遵醫囑服藥血壓飆高 壯年男腦血管阻塞送醫

中部一名40歲男子日前出現說話口齒不清，右側身體無力，緊急送醫發現血壓飆破200，檢查發現左側大腦頂葉血管阻塞，後續患者表述未依照醫囑服藥，推測因此導致血壓飆高。

中部的李綜合醫院今天發布新聞稿指出，男子日前在家中被家人發現，說話口齒不清，右側身體無力，緊急就醫，發現血壓飆破200，檢查後發現左側大腦頂葉血管阻塞，馬上送進加護病房治療。

神經內科主治醫師張峻誠表示，患者自述有輕微高血壓卻沒有控制，到院時雖意識清楚，卻無法說話表達，抽血檢查，數值大多正常，心電圖也沒異狀，病症反覆，講話不清後又突然好轉，隔天身體右側沒力，細問病史，再做核磁共振，檢查出左側大腦頂葉阻塞。

張峻誠說，「不到40歲的年紀血壓很少飆破200，也很少會中風。」他調閱患者就診紀錄，發現對方平時在診所拿精神藥物治療，檢查藥物後，發現其中的藥物副作用會引發血壓升高。患者病狀好轉後細問，查出沒有依照醫囑服藥，覺得症狀沒好轉就多服用藥物，推測因藥物引起中風。

張峻誠建議患者及家屬，跟診所醫師討論，是否要調整藥物劑量，更向患者宣導，要依照醫囑服用藥物，避免再度引起類似的併發症。

張峻誠舉例，治療情緒的抗憂鬱劑或是避孕藥，都會讓血壓上升，服用任何的藥物前應跟醫師討論，並且遵照醫囑，切勿隨意服用藥物，才不會因藥物引發的副作用，造成身體的二次傷害。