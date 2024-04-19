下周2波鋒面+西南風慎防大雷雨強風 賈新興分析梅雨何時建立

梅雨何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢顯示，5月20日前氣溫偏暖。降雨方面，4月底前降雨仍偏多，5月1日至5月20日降雨偏少，之後轉為午後降雨的型態，觀察5月底降雨的條件。梅雨指標預估顯示，有利梅雨鋒面建立環境預估顯著偏晚，研判5月底至6月初建立。

未來10天天氣重點，賈新興在臉書表示，下周二至周三受鋒面及西南風影響，下周五至周六鋒面及西南風影響，鋒面影響期間留意局部較大雷陣雨及強陣風發生的機率，台東及花蓮須留意火燒風發生的機率，其它時間大多以午後降雨的型態為主。

賈新興表示，明天至周日各地天氣穩定晴朗，午後北部山區及宜花山區多雲偶有零星短暫雨。下周一午後桃園以北、中投山區及宜花有零星短暫雨。

下周二至周三受鋒面影響，賈新興表示，下周二西半部有局部陣雨或雷雨，宜蘭有局部短暫陣雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周三新竹以南及花東山區仍有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，留意下周二午後至周三，西半部有局部較大雷雨及強陣風發生的機率。

賈新興表示，下周四台南以北仍有局部雨，午後彰化以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。下周五清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有陣雨或雷雨，花東亦有局部短暫雨。

賈新興說，下周六清晨苗栗以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。28日清晨苗栗至台南有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。