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每天一早必喝牛肉湯恐罹癌？富二代老台南人長出2.5公分息肉

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳炳誠表示因為紅肉內含血紅素鐵和特殊糖分子有助息肉增長，他並指一名老台南人因為每天一早必喝一碗牛肉湯，讓他在腸道內長了一顆「2.5公分的息肉」。圖/本報資料照片
醫師陳炳誠表示因為紅肉內含血紅素鐵和特殊糖分子有助息肉增長，他並指一名老台南人因為每天一早必喝一碗牛肉湯，讓他在腸道內長了一顆「2.5公分的息肉」。圖/本報資料照片

台南經典小吃多，包括牛肉湯和鱔魚麵都是必訪美食。不少人到了台南或是台南在地人的早餐，都會固定來一碗道地的牛肉湯。但肝膽腸胃科醫師陳炳誠近日在節目中示警，表示因為紅肉內含血紅素鐵和特殊糖分子會有助於息肉增長，他並指一名老台南人因為每天一早必喝一碗牛肉湯，讓他在腸道內長了一顆「2.5公分的息肉」。

陳炳誠醫師在《醫師好辣》中對偏好紅肉的飲食習慣者示警，表示因為紅肉內含血紅素鐵和特殊糖分子，鐵較容易氧化，在過程中會產生一些自由基，會破壞細胞中的DNA，再經由細胞複製增生不正常粘膜組織，進而產生息肉。息肉增生後，如果形成腺瘤，就會開始低度分化異常、高度分化異常，到最後就會變成大腸癌

他並舉出一名臨床案例，表示一名年約60至70歲的富二代老台南人，因為每天一早必喝一碗牛肉湯，原本就有胃食道逆流和三高問題，在妻子催促下才到醫院做大腸鏡檢查。

該名男子原本拒絕檢查，醫師只好先建議他做糞便潛血，檢查結果發現是陽性後，男子才願意接受大腸鏡檢查，結果發現一顆不小的「2.5公分的息肉」，完整切除後再行化驗，發現息肉上已是早期的大腸癌，位於黏膜層的位置。

大腸癌 富二代 息肉 牛肉湯

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