今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

今天鋒面遠離，但中央氣象署表示，仍有殘留水氣，台灣各地雲量稍多，偶有局部短暫陣雨出現，午後配合熱力作用下，山區雨勢會比較大，外出建議攜帶雨具備用，預計入夜之後雨勢就會趨緩。

溫度方面，由於東北季風減弱，今天北部地區氣溫回升，北部及東半部高溫26到29度，中南部30到33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時感受會稍微悶熱一些，戶外活動多補充水分。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，桃園至竹苗沿海地區可能出現背風渦流致局部地區汙染物濃度上升，西半部位於弱風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，桃園至竹苗地區短時間可能達橘色提醒等級。

明天、周日環境風場盛行西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅午後宜蘭地區及各地山區有局部短暫陣雨；白天高溫悶熱，各地大多33到35度，特別留意在西南風背風面的東南部，有焚風發生的機率，提醒農民留意防範農作物損害。

下周一北方鋒面再度建立並且接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周二至下周四鋒面及華南雲雨區接續影響，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面位置、結構及對台灣影響程度不確定性仍大，氣象署將持續密切觀察，而由於雲多下雨，各地高溫也略微下降。

26日至28日另一鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多，天氣持續不穩定，各地易有短暫陣雨或雷雨。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。