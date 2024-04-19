健康你我他／黑檀木按摩頭皮 顧好營養不掉髮

逛藥妝店，見一位阿嬤在擺放洗髮精的架上尋找，店員問：「需要幫忙嗎？」阿嬤說：「想買一款上面有蓬鬆二字的洗髮精，以前買過，現在怎麼找不到。」店員幫忙找，拿了一瓶上面寫著「豐盈」的洗髮精給她，「阿嬤，豐盈就是蓬鬆意思，你買這個就對了。」

無論多大年紀，都希望有一頭烏黑亮麗，髮量濃密的秀髮。第一次感受掉髮危機是在生完小女兒，坐月子期間洗頭，發現排水孔有大量頭髮，驚慌不已。醫師說是內分泌失調，經過調理身子，才慢慢恢復豐沛的髮量。

第二次感受頭髮稀疏，是因為我頭髮習慣旁分，久了那條固定髮線愈來愈寬。美髮師警告我換另一邊，否則頭髮會愈來愈禿，嚇得我趕緊把頭髮分向另一邊，並進行頭皮按摩，促進血液循環。

年紀漸長，髮量和年齡成反比，甚至冒出白髮。反覆染髮整燙更增加掉髮危機，髮量稀疏，人看起來就顯老，這是愛美如我無法忍受的。

皮膚科醫師建議，減少染燙、使用頭皮清爽洗髮精，才不會油脂阻塞毛孔；使用黑檀木梳子和頭皮按摩爪，早晚梳個幾分鐘，可促進新陳代謝。飲食上，我每天早餐吃一顆蛋，喝一杯黑芝麻加黑豆粉，補充優質蛋白質、鈣質、維生素E，補血養顏，頭皮有充分的營養，就不容易掉髮，努力維持一頭濃密烏黑的秀髮。