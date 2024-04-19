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醫籲提高菸價 「1包至少200元」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

二○二四戒菸就贏比賽已開跑，報名人數不如預期，與疫情前相比下降五成；醫師也表示，今年戒菸門診病患比疫情前少了五成。台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林表示，「台灣菸品太過便宜。」根據世衛組織建議，台灣菸稅應該至少每包菸應收七十元，目前僅卅元，要阻絕青少年接觸菸品，菸價至少得要每包二百元以上。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，今年戒菸就贏活動報名者，近七成是四十歲左右的中壯年人口，但人數大幅下降，截至昨天，雖有三千組民眾報名，跟新冠疫情前相比，二○一八年同期報名人數已達六千組，下降了一半。

今年戒菸就贏比賽，警察報名人數大增，過往最多卅組，但本屆已有二百組名警務人員報告，警政署大力支持戒菸活動，本屆設有警務人員專屬獎，出現激勵效果，預計後續人數會再增加。

衛福部國健署副署長賈淑麗表示，吸菸人數連年下降，戒菸就贏第一屆推動時，男性吸菸率逾五成，如今已降至二成四，已從每兩位男性就一人吸菸，降為四位男性才有一位吸菸者，由於吸菸者變少，參加戒菸就贏比賽人數也因此減少。

吳憲林表示，近年台灣吸菸率下降，但許多人轉吸電子煙，由於電子煙在台並不合法，調查上可能難以呈現。吳憲林指出，目前台灣菸品一包約百元，菸稅卅元左右，依世衛組織建議，台灣菸稅應該每包要收到七十元，提高菸價，才能有效阻絕青少年接觸菸品。

戒菸 疫情 菸稅

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