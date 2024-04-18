5大QA認識「一藥治多癌」！看懂什麼是跨癌別特定基因治療

肺癌、大腸癌、乳癌等癌症，過去以原發部位命名，各自發展治療方法，隨著基因檢測技術發展，同時可以釐清有無「跨癌別特定基因」，中央社整理5大QA認識一藥治多癌的新觀念。

Ｑ：什麼是「一藥治多癌」？

Ａ：台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震今天告訴媒體，不定腫瘤新觀念有別於傳統癌症分類，「跨癌別特定基因」是不同的癌別可能具有相同的基因突變，若能找到同樣驅動基因，就有機會以相同的藥物治療不同原發部位的癌症。

Ｑ：「跨癌別特定基因」是什麼？

Ａ：因美國演員安潔莉娜．裘莉而被大眾認識的「BRCA基因」為例，安潔莉娜．裘莉遺傳到有缺陷BRCA-1基因，成為乳癌高風險族群，提高卵巢癌風險，她選擇切除雙乳、卵巢。張文震說，BRCA基因不僅出現在乳癌、卵巢癌，近年發現胰臟癌、胃癌、攝護腺癌都可能。

除了BRCA基因以外，張文震表示，跨癌別特定基因類型多，還有BRAF V600E、NTRK、TMB-H、MSI-H、RET等，患者經基因檢測後，確認有特定突變，就有機會不論癌別是什麼，都可以使用相同的藥物治療。

以BRAF V600E為例，許多不同癌別都可能帶有BRAF V600E基因突變，如黑色素瘤約有3至5成患者帶有、甲狀腺癌則高達8成、肺癌約有1%至2%患者帶因，當檢測具這個突變的患者，就有機會接受BRAF精準治療。

Ｑ：哪些癌症可能發現「跨癌別特定基因」?

Ａ：台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩說，不同癌症可能對應相同跨癌別特定基因突變，如神經膠質瘤、甲狀腺癌、肺癌、胃癌、大腸直腸癌、胰臟癌、攝護腺癌、黑色素瘤。「一藥治多癌」觀念起源黑色素瘤BRAF V600基因的治療，但有BRAF V600的大腸直腸癌，治療效果較差。

Ｑ：為什麼需要「一藥治多癌」？

Ａ：「跨癌別特定基因」變異病友通常預後差，台大醫院內科部教授何肇基說，相較於沒有BRAF基因突變的肺腺癌病友，基因突變者的疾病無惡化存活期和總存活期明顯縮短，異病同治提升治療反應率，BRAF特定基因變異初診斷非小細胞肺癌，接受標靶藥物治療，整體存活期增加約1倍。

Ｑ：如何檢測「跨癌別特定基因」？有健保給付嗎？

Ａ：跨癌別特定基因檢驗方式有免疫組織化學染色（IHC），可使用健保給付；聚合酶連鎖反應技術（PCR），健保給付肺癌EGFR基因突變檢測；次世代定序（NGS），預計最快今年5月開始健保給付，納入19種癌，每人每癌別終生給付1次，預估每年可受惠約2萬人。