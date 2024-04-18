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胡瓜耐熱品種夏美完成技轉 種苗場推主產區栽種

中央社／ 記者楊淑閔台北18日電

種苗改良繁殖場今天表示，已選育出的耐熱性佳胡瓜品種「種苗3號-夏美」，不經授粉也能自然結果，已完成技術移轉，將在屏東、高雄、彰化、雲林及南投等主產區推廣栽種。

農業部種苗改良繁殖場發布新聞指出，耐熱胡瓜品種「種苗3號-夏美」3月通過品種權申請，要在胡瓜主產區的屏東、高雄、彰化、雲林及南投等地推廣栽種，促進胡瓜在氣候變遷下穩定生產。

關於「種苗3號」取名「夏美」，種苗場說明，有「夏天很美麗」的意思，而且新品種「夏美」的雌花不經授粉也能自然結果，每個節位著生1到2朵雌花，果型長直，果色深綠，特徵為果面有細微條溝，果長20到26公分，果寬2.8到3公分，平均果重126公克，生食口感極佳。

種苗場說明，胡瓜是夏天重要的輕食，但是產量多寡跟雌花數量有關，而台灣夏天高溫多濕，容易導致雌花數量減少、畸形果偏高，因此著手選育耐熱品種，民國108年並選育出耐熱的品種「種苗3號-夏美」，已正式完成技術移轉。

南投 屏東 彰化

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