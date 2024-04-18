換季衣服收納口訣 信義房屋：先捨再收八分滿

台灣人一年花多少錢買衣服？經濟部統計，流行服飾營業額去年高達3,846億元，相當於24座大巨蛋體育館的造價，顯示台灣人相當愛買衣服，大量購物、房價上漲、居住空間變小，衍伸出收納問題，如何斷捨離及聰明收納成為近年「顯學」，信義居家建議，小宅風當道，愛買衣服更要懂得聰明收納，教戰消費者如何判斷自己是否需要斷捨離，並提出先捨再收二原則，或也可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點，維持整齊舒適的美好居住環境。

信義居家表示，是否需要斷捨離可視自己的衣物收納空間有多大，原則上收納空間應保有兩成餘裕，也就是說，若是消費者的衣櫃在整齊收納的狀態下，空間已經超過「八分滿」，那就是需要考慮斷捨離的族群了！如何開始斷捨離呢？首先，花些時間檢視家中衣櫃，其中已明顯褪色變形、或者不再合身的版型都是可以優先處理掉的，另外歷經一年都沒有再穿過的服飾，未來再穿的機率也不高，也是可以汰換掉。狀況還良好的衣物可以轉贈親友、捐贈相關機構，或是回收處理，不但讓資源得以再利用，也清理出更多的居住空間來收納。

在收納方面，信義居家則建議選擇合適的收納容器，如收納箱、收納籃及真空袋等，將暫時穿不到的衣物按照類別、季節分類好，並標示清楚物品內容，放到相對不容易接觸到的地方，既清出現有空間可以擺放當季物品，未來要重新取出也比較方便；當季衣物的收納則可遵循幾個原則：放在好拿取的地方、多用懸掛的方式擺放、同類型、同色系的衣物集中在同一區域，都可以減少維護、收納衣物的時間成本，並提高居住空間的整潔度和美觀度。

儘管這些收納原則並不困難，但如果衣物數量實在多到難以處理，或是在取捨和整理上一直有困難，也可以交由專業的居家整理團隊協助。居家整理是協助消費者根據生活習慣、居家環境以及物品狀況，為客戶打造專屬的居家整理規劃，不同於常見的居家清潔是針對家務上進行來協助，包含居家環境的打掃，以及物品的清潔與歸位。消費者在換季時可以依照自身需求來選擇合適的服務。

最後，信義居家也提出，斷捨離與收納不應該只是一次性的活動，而是一個持續進行的動態性過程，透過定期檢視和整理物品，順應當下的生活型態，保持家中的秩序和整潔，才能真正享受到舒適的美好居住生活。