快訊

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

換季衣服收納口訣 信義房屋：先捨再收八分滿

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋建議衣服先捨再收二原則，也可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點。圖／信義房屋提供
信義房屋建議衣服先捨再收二原則，也可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點。圖／信義房屋提供

台灣人一年花多少錢買衣服？經濟部統計，流行服飾營業額去年高達3,846億元，相當於24座大巨蛋體育館的造價，顯示台灣人相當愛買衣服，大量購物、房價上漲、居住空間變小，衍伸出收納問題，如何斷捨離及聰明收納成為近年「顯學」，信義居家建議，小宅風當道，愛買衣服更要懂得聰明收納，教戰消費者如何判斷自己是否需要斷捨離，並提出先捨再收二原則，或也可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點，維持整齊舒適的美好居住環境。

信義居家表示，是否需要斷捨離可視自己的衣物收納空間有多大，原則上收納空間應保有兩成餘裕，也就是說，若是消費者的衣櫃在整齊收納的狀態下，空間已經超過「八分滿」，那就是需要考慮斷捨離的族群了！如何開始斷捨離呢？首先，花些時間檢視家中衣櫃，其中已明顯褪色變形、或者不再合身的版型都是可以優先處理掉的，另外歷經一年都沒有再穿過的服飾，未來再穿的機率也不高，也是可以汰換掉。狀況還良好的衣物可以轉贈親友、捐贈相關機構，或是回收處理，不但讓資源得以再利用，也清理出更多的居住空間來收納。

在收納方面，信義居家則建議選擇合適的收納容器，如收納箱、收納籃及真空袋等，將暫時穿不到的衣物按照類別、季節分類好，並標示清楚物品內容，放到相對不容易接觸到的地方，既清出現有空間可以擺放當季物品，未來要重新取出也比較方便；當季衣物的收納則可遵循幾個原則：放在好拿取的地方、多用懸掛的方式擺放、同類型、同色系的衣物集中在同一區域，都可以減少維護、收納衣物的時間成本，並提高居住空間的整潔度和美觀度。

儘管這些收納原則並不困難，但如果衣物數量實在多到難以處理，或是在取捨和整理上一直有困難，也可以交由專業的居家整理團隊協助。居家整理是協助消費者根據生活習慣、居家環境以及物品狀況，為客戶打造專屬的居家整理規劃，不同於常見的居家清潔是針對家務上進行來協助，包含居家環境的打掃，以及物品的清潔與歸位。消費者在換季時可以依照自身需求來選擇合適的服務。

最後，信義居家也提出，斷捨離與收納不應該只是一次性的活動，而是一個持續進行的動態性過程，透過定期檢視和整理物品，順應當下的生活型態，保持家中的秩序和整潔，才能真正享受到舒適的美好居住生活。

消費 經濟部

延伸閱讀

作伙來顧社區長輩 信義鎮南宮醫事C長照站慶開幕

寶林茶室中毒案檢驗僅1例陰性 39歲女吃這食物躲一劫

信義空橋地震鋼索斷？ 網熱議超嚇人…北市：非結構鋼索

再增2個案！寶林中毒案通報人數更新 21歲女「肝指數1000」暫未列入統計

相關新聞

紙餐盒回收攏係假？他質疑分類是做爽的 網笑：被你發現了

台灣推資源回收多年，多數人都會乖乖將餐盒、紙杯清洗後放入資源回收桶。日前有網友發文表示，他聽說紙餐具最後都會燒掉，那大家分類是做爽的？引發網友熱議。

泰洛斯片面調動員工上班地 勞動部籲：應提供慰問補償措施

位於中壢工業區的Lam Research科林集團台灣子公司「泰洛斯」，日前宣布全體物流員工自五月起改至大園倉庫報到，不接...

10項交通微罪去年檢舉占取締4成5 兩態樣違規皆逾百萬件

行政院上月拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發爭議。有立委認為，用1200元一刀切限縮檢舉項目，嚴重程度跟合理性都...

衛福部調查：穿學校制服去便利商店買菸 近3成不查證件

菸害防制法新法上路一年多，禁菸年齡拉高到20歲，為了確認業者是否都遵守規範，衛福部國健署委託消費者文教基金會以「喬裝」方...

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

彰化縣54歲蔡姓婦人罹患第二型糖尿病，發現小腹變大，擔心發胖產生胰島素抗阻影響控制糖尿病效果，就採用時下流行的186間歇...

桃園連三天停電 王美花：是配電壞掉與供電無關

桃園市兩天發生四次停電，桃園市長張善政昨天怒轟能源政策荒腔走板「上樑不正下樑歪」。台電副總經理蔡志孟今天表示，停電主要是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。