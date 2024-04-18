北醫大研究：一天夏天又冬天 溫差劇烈將加劇空汙程度

全台氣溫驟降，昨天還有25度到30度，中央氣象署預測今最低降至10多度，近年極端的氣溫愈來愈頻繁出現，根據台北醫學大學公共衛生學系教授莊校奇最新研究指出，劇烈的天氣變化將影響空氣品質，如果一天之內夏天又冬天，溫差超過5度以上，本身患有慢性阻塞性肺炎（COPD）的患者，更容易發病或是使病情惡化。該研究已發表於國際期刊「Science of the Total Environment」中。

莊校奇與其團隊，在2017年到2022年間，針對國內930名慢性阻塞性肺炎（COPD）的患者，進行橫斷性研究，評估在極端氣候變化是否影響患者的健康狀況，研究涵蓋在1天、7天與30天的溫度、相對濕度、和細懸浮微粒（PM2.5）的每日平均值及差異。結果發現，每日溫度的劇烈變化與相對濕度的變化，會導致COPD患者呼吸困難的程度及短暫肺功能下降。

莊校奇表示，過去研究多著墨在空氣汙染與COPD患者之間的關係，此次研究加上溫度與濕度的監測，從研究發現，溫度的變化與空汙有高度的關係，因溫度一出現差異，氣流就會受到影響，假設昨天平均氣溫為30度，今天降至25度，僅5度的溫差，就會使氣流滯留，空氣擴散效益變差，空氣中PM2.5的濃度就會增加。他強調，當溫差超過五度，PM2.5增加的濃度就足以威脅COPD患者的健康。

氣溫變化有升有降，而夏天的氣溫變化帶來的空汙影響，比冬天還嚴峻。莊校奇表示，台灣的冬天大多陰雨綿延，溫差帶來問題大多是空氣擴散效益差，夏天多數處於豔陽天，當汽機車、工廠第一次排出空氣汙染物時，如一氧化氮、臭氧等，經過溫差再加上光化學反應，會讓這些空汙細懸浮微粒，出現「二次有機氣膠化」，傷害呼吸道的威力更強。

莊校奇表示，極端氣候已經是全球議題，不只發生在台灣，溫差的劇烈變化，已知會增加空汙的程度，呼籲有肺部疾病的患者，若有外出需求前，先注意氣溫溫差，最好外出都戴上口罩，若溫差過度劇烈變化，也建議減少外出，家中可增加使用空氣清淨機等。