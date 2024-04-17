家暴影響DNA表現 醫：動物試驗證實「遺傳三代」

媒體報導，國民黨大老傳出家暴事件，雖通報但並未開案，僅列追蹤。精神科醫師表示，不僅政治世家，大多數「樣板家庭」為了維持社會中高階的形象，家庭內常有「權力控制議題」，尤其在親密關係內；而長期在高壓環境下成長的兒童，DNA容易甲基化異常，同時基因在「轉錄與轉譯」出現異常，在動物試驗中發現會「遺傳三代」。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，家暴的成因多元，臨床經驗顯示「白領階級」的家暴案例並不少見，尤其在「樣板家庭」中，不僅政治世家，醫師家庭也會容易被社會貼上刻板印象，為了維持社會中高階層的樣板，家庭內容易出現權力控制的情形，尤其親密關係當中，家庭互動也變得不健康。

「每天都在高壓環境下成長的小孩，DNA也會被影響。」李俊宏指出，不僅肢體暴力會成為高壓環境，父母每天大小聲也會讓兒童無法建立安全的依附關係，因此每天壓力系統都在過度活化，導致腎上腺素長期反應，產生疲乏，免疫系統異常，接下來就影響到基因表現。

李俊宏說，有些家暴個案的DNA遺傳因子受到甲基化影響而改變，由於壓力系統活化，自然會有平復系統，有人會透過暴飲暴食等方式，連帶導致肥胖；而壓力系統長期活化，也會導致心血管問題，像是糖尿病、高血壓、中風、心臟病與癌症等疾病，都已有研究數據證實其關聯性。在小鼠實驗中，有創傷後壓力症候群（PTSD）的老鼠，基因「轉錄與轉譯」出現異常，遺傳影響至少三代。

精神科醫師楊聰財表示，目前雖尚未有直接證據指出家暴會直接改變基因，進而導致肥胖。但研究表明，心理壓力、創傷事件可能對身體產生長期影響，包括對基因表現的影響，包括身體激素的釋放，如皮質醇，這可能導致體重增加。

楊聰財說，長期心理壓力也會導致不良的生活方式，如飲食不健康和缺乏運動，進而導致肥胖，家暴可能會間接影響體重和健康，與基因變化之間的關係仍待更多研究確定。兒童在成長過程中遭受家暴等負面經驗可能導致基因表現的異常，進而影響身體和心理健康。

家暴家庭該如何突破創傷的迴圈？李俊宏表示，家庭暴力的治療仍有相當成效，從「認識自己」開始著手，加害者開始注意自己的暴力議題，學著練習辨識與控制情緒；受害者也需要接受創傷諮詢照護，若是婚姻暴力，不少個案會先分居，個別接受治療，若彼此對關係都仍有期待，再討論後續的復合。

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