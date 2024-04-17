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北市衛生局稽查6家藏壽司分店 這3家衛生缺失限期改善
藏壽司疑似食物中毒案，零星就醫者被檢出諾羅病毒，食藥署聯手地方衛生局，稽查全國55間分店。北市衛生局前往轄內6間分店，發現中山南西店、松江南京店及信義ATT店共3家，現場有病媒出沒、壽司機不潔，以及食材放置在地面等衛生缺失，已限期業者本周前完成改正。
衛生局表示，近期亞洲藏壽司公司多家分店陸續通報多起疑似食品中毒案件，北市依據食品良好衛生規範準則查核轄內6家藏壽司分店，台北館前店、微風松高店、南港Citylink店共3家分店符合規定。
另外3家分店，中山南西店、松江南京店及信義ATT店現場，衛生局查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置在地面等衛生缺失，已命業者限期改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元至2億元罰鍰。
衛生局呼籲消費者，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況；挑選生鮮食品時應選擇有良好信譽的商家外，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。
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