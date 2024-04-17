快訊

台中兩校食安事件擴大 大華國中身體不適從7人「暴增至75人」

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市衛生局稽查6家藏壽司分店 這3家衛生缺失限期改善

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，發現3家現場出現衛生缺失，此為松江南京店的壽司機不潔。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，發現3家現場出現衛生缺失，此為松江南京店的壽司機不潔。圖／台北市衛生局提供

壽司疑似食物中毒案，零星就醫者被檢出諾羅病毒，食藥署聯手地方衛生局，稽查全國55間分店。北市衛生局前往轄內6間分店，發現中山南西店、松江南京店及信義ATT店共3家，現場有病媒出沒、壽司機不潔，以及食材放置在地面等衛生缺失，已限期業者本周前完成改正。

衛生局表示，近期亞洲藏壽司公司多家分店陸續通報多起疑似食品中毒案件，北市依據食品良好衛生規範準則查核轄內6家藏壽司分店，台北館前店、微風松高店、南港Citylink店共3家分店符合規定。

另外3家分店，中山南西店、松江南京店及信義ATT店現場，衛生局查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置在地面等衛生缺失，已命業者限期改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元至2億元罰鍰。

衛生局呼籲消費者，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況；挑選生鮮食品時應選擇有良好信譽的商家外，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。

北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，發現3家現場出現衛生缺失，此為松江南京店的出風口不潔。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，發現3家現場出現衛生缺失，此為松江南京店的出風口不潔。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，查有中山南西店、松江南京店及信義ATT店共3家現場衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局稽查轄內6間藏壽司分店，查有中山南西店、松江南京店及信義ATT店共3家現場衛生缺失。圖／台北市衛生局提供

壽司 衛生局 食物中毒

延伸閱讀

前北市議員許富男收賄護航瀝青業者 更二審判6年

北市抽驗批發市場蔬果 油菜、辣椒農藥超標

全中運6天賽事周末登場！北市150所國高中放假4天 但禁校方做「1事」

溪山里上百人「上吐下瀉」疑水源遭汙染 北市衛生局：3人諾羅陽性

相關新聞

未來一周2波鋒面接力... 明各地有雨 一範圍留意較大雨勢

中央氣象署表示，今晚到明天鋒面通過影響，中部以北要留意較大雨勢，明天白天各地都可能有雨，預計到下半天才會趨緩。周五起降雨...

地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府東南方 11.3 公里...

「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；...

北市衛生局稽查6家藏壽司分店 這3家衛生缺失限期改善

藏壽司疑似食物中毒案，零星就醫者被檢出諾羅病毒，食藥署聯手地方衛生局，稽查全國55間分店。北市衛生局前往轄內6間分店，發...

40歲女就醫已乳癌晚期 「1治療」免摘卵巢

一名40多歲的未婚女性，就醫檢查發現，已是乳癌晚期，癌細胞嚴重轉移至全身骨頭，因為希望保留卵巢等女性特徵，使用口服細胞週...

過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。