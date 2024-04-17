北市衛生局稽查6家藏壽司分店 這3家衛生缺失限期改善

藏壽司疑似食物中毒案，零星就醫者被檢出諾羅病毒，食藥署聯手地方衛生局，稽查全國55間分店。北市衛生局前往轄內6間分店，發現中山南西店、松江南京店及信義ATT店共3家，現場有病媒出沒、壽司機不潔，以及食材放置在地面等衛生缺失，已限期業者本周前完成改正。

衛生局表示，近期亞洲藏壽司公司多家分店陸續通報多起疑似食品中毒案件，北市依據食品良好衛生規範準則查核轄內6家藏壽司分店，台北館前店、微風松高店、南港Citylink店共3家分店符合規定。

另外3家分店，中山南西店、松江南京店及信義ATT店現場，衛生局查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置在地面等衛生缺失，已命業者限期改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元至2億元罰鍰。