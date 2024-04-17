快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

公路局首創交通桌遊 道路生存戰激發長者安全意識

中央社／ 台東縣17日電

為降低高齡長者車禍，公路局為台東長輩設計「道路生存戰」桌遊，藉由遊戲當中人與人互動交流，傳達交通安全教育，提升高齡者交通安全意識。

公路局高雄監理所今天邀請台東長輩玩桌遊，長輩們學習得很快，也玩得很開心，1名白髮阿嬤開心說，這就像打牌一樣，玩得很開心又可學習交通安全。

高雄區監理所長李瑞銘表示，由高雄區監理所首創「道路生存戰」桌遊，是全國首款專門為「行人」及「駕駛」量身設計的「思考與策略型桌遊」，富有交通安全教育意義的遊戲，此款有趣桌遊可以激起人的參與感，讓人動手、動腦遊玩，還可從中學習到交通安全知識，是一款能夠藉由遊戲的人際互動，傳遞交通安全教育與社會關懷的桌遊遊戲。

交通安全遊戲內含60張卡牌、30種情境，包含路人安全及安全駕駛兩大類，每張卡牌都繪製在地年輕人及高齡者最須注意的各種交通情境；遊戲是完全按照行人及駕駛安全來做設計，卡牌上繪製各類交通安全情境 （如非號誌路口、支幹道分辨、如何安全過馬路等等），由參加人員分組競玩，回答正確可獲得能量幣。

桌遊 長輩

延伸閱讀

台鐵普悠瑪撞落石出軌挨轟 38處告警系統明年中完成

考照注意！危險感知考題6月起納機車筆試 109題隨抽5題

交通部列1千處不友善行人路段 桃園佔比超過1成

回響／強震後引關注 交通部：月底再提送蘇花安環評續審

相關新聞

南高屏等5縣市防高溫 台東焚風大武飆38.2度

氣象署今天針對南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中台東縣地區已有焚風發生，截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉攝氏38.2度最...

避開炎夏維修尖峰 冷氣現在就開「檢查四要點是否正常」

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

大區輪作政策喊停惹議 農民批：政策錯誤算計太多

2021年發生百年大旱，農業部實施大區輪作政策，去年底卻以今年不缺水，決定暫停實施大區輪作，未料今年北部水情嚴峻，一期稻...

耐震宅能抗震？ 921後當分界…各建築工法優缺點曝玄機

4月3日早上8時，花蓮發生規模7.2級強震，大樓傾斜畫面相當震撼。這場地震造成全台多處房屋、大樓損害，建築結構的安全性，也反映到房產市場上，「是否耐震」成為選購、投資的考量；坊間許多建築銷售時標榜抗震宅，但台灣曾發生建物使用造假數據的日本阻尼器，購屋族該如何判斷房屋是否抗震？建築師說，九二一大地震過後建築規範嚴謹，廠商若有按圖施工，基本上不會有問題。

大小尺寸差距更小！蘋果iPhone 16 Pro取消128GB還「加量不加價」更期待了

蘋果（Apple）今（2024）年將推出iPhone 16系列手機，在平價版iPhone 16和旗艦版iPhone 16 Pro仍會有所差異。外媒報導，除了鏡頭和iOS 18導入人工智慧功能外，還有儲存空間也總算有所變化了。

熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

熱。今台東有焚風，下午1時18分出現38.2度，中央氣象署下午針對台東、高雄、花蓮等5縣市發橙色高溫資訊，恐36度或38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。