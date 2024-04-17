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40歲未婚女乳癌骨轉移 保留卵巢成功消除癌細胞

中央社／ 台北17日電

一名40歲未婚女性，因身體異狀，就醫檢查已是乳癌晚期，癌轉移至全身骨頭，所幸接受口服細胞週期抑制劑合併抗荷爾蒙治療，癌細胞消失，成功保留卵巢，迄今2年病況穩定。

根據衛生福利部最新癌症登記報告，台灣110年新增1萬7432名乳癌病友，台灣乳房醫學會理事長陳守棟今天向媒體說明，長久以來，許多人誤以為台灣乳癌年輕化，這其實不是正確概念，台灣乳癌發生年齡中位數早已從過去的50歲增加至57歲左右，台灣乳癌其實正在老化。

陳守棟說，隨著台灣乳癌發生人口不斷增加，停經前個案總數確實增加，但年輕患者比率下降，但與歐美乳癌狀況相比，台灣乳癌有著截然不同現象，未滿50歲的年輕型乳癌占比約32%，是歐美國家25%的1.28倍，相當於每3人就有1人是停經前的年輕患者。

美國乳癌患者年紀越大、荷爾蒙受體陽性越多，但台灣50歲以下年輕乳癌反而荷爾蒙受體陽性比較多，陳守棟說，極年輕乳癌荷爾蒙受體陽性預後差、容易復發，須藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，再進一步治療。過去停經健保未給付，病友難以負擔，保命只能摘掉卵巢。

對病友來說，摘除卵巢忍受開刀痛苦與女性性徵遭剝奪感，身心承受雙重壓力。陳守棟表示，隨著口服細胞週期抑制劑問世，停經前的荷爾蒙受體陽性年輕女性不再需要面臨保命或保留卵巢，這類殘酷二選一，健保今年也將停經前患者納入給付，預計有近千人受惠。

預防重於治療，陳守棟提醒，台灣女性乳腺緻密度高於歐美人，胸部比較硬，年輕女性自我檢查不容易，甚至使用乳房X光攝影，造成白色乳腺組織偏多，當同樣是白色的乳癌細胞藏身其中，恐不容易發現，建議40歲以下女性可以定期進行超音波檢查，隨時掌握自身狀況。

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