避開炎夏維修尖峰 冷氣現在就開「檢查四要點是否正常」

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

根據日本媒體「大人んサー」報導，日本經濟產業省呼籲，一旦進入到盛夏時期，會因為大家都在開冷氣，進而容易出現故障等狀況。但這時才要修理冷氣，往往會因為相同需求的人太多，使得維修人手不足，要等好一陣子才能修理，甚至在日本某些地區，還可能一等就要等上數週。因此最好趁現在就先打開冷氣，觀察機器有沒有問題。

至於在觀察過程中，有幾個重點可以特別注意。首先是插頭、插座有沒有變色跟污損。再來是遙控器的液晶螢幕是否正常顯示，以及是否能夠正常操作。再來檢查濾網有沒有破損，以及注意清潔狀況。另外，還有室外機上或者附近，有沒有擺放其他物品等等。

日本經產省指出，現在就檢查冷氣是否能運轉，才不會等到要用時卻故障，必須等待一段時間維修，增加中暑的風險。