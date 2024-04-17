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9成外帶手搖飲仍用塑膠吸管 立委要求擴大限塑範圍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委指出，近9成手搖飲仍提供外帶飲料使用塑膠吸管，要求研擬擴大適用範圍的可行性。記者陳正興／攝影
立委指出，近9成手搖飲仍提供外帶飲料使用塑膠吸管，要求研擬擴大適用範圍的可行性。記者陳正興／攝影

立法院衛環委員會今邀請環境部進行專案報告，多名立委指出，推動限塑政策後，預計2025年達到全面限用、2030年全面禁用目標，但目前近9成手搖飲仍提供外帶飲料使用塑膠吸管，要求研擬擴大適用範圍的可行性。

提案內容指出，我國自2002年起推動限塑政策，管制塑膠袋及免洗餐具，2018年更提出限用一次性塑膠製品時程表，包含塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管，皆於2020年擴大限用，預計2025年達到全面限用，2030年實現全面禁用目標，但我國2023年塑膠袋內銷量達20.8萬公噸，較2022年還增加1300公噸。

另外，環境部雖限制4大類業者提供內用者塑膠吸管，但對外帶飲料並無規範，目前有近9成手搖飲料店提供外帶飲料使用塑膠吸管，難發揮塑膠吸管減量的效果，更突顯限塑政策執行成效有限。

提案表示，為落實塑膠廢棄源頭減量，要求環境部針對目前14類不得免費提供購物用塑膠袋對象，以及4大類禁止提供內用者塑膠吸管對象，研擬擴大適用範圍的可行性與方案，並於1個月內向衛環委員會提出書面報告。

吸管 手搖飲料 限塑

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