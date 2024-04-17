台東留意焚風發生 氣象站呼籲注意防曬

中央氣象署台東氣象站發布高溫通報，台東今天有焚風發生機率，提醒民眾注意防曬。

台東氣象站主任冉立群上午在媒體群組發布訊息表示，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後台南市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。高雄市、台東縣地區為黃色燈號，請注意。

他提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

另外，他也呼籲老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。因地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

台東縣政府農業處長江慧卿也提醒農民注意農作物的保濕作為。