3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

國內上周腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，三大疑似食物中毒事件，均驗出零星出諾羅病毒，醫師指出，在人口密集處，可能透過飛沫傳染，甚至傳給同事或客人；針對藏壽司全台分店稽查結果，食藥署指出，55家分店中，有21家需要限期改正、2家暫停營業中，如確認工作人員感染諾羅抱病上班傳染給顧客，可依食安法開罰6萬至2億，情節重大可命其歇業。

近期三大群聚事件包括王品集團的嚮辣、初瓦疑似食物中毒；台北市溪山里的水汙染；藏壽司疑似食物中毒。疾管署副署長曾淑慧表示，王品相關目前已經檢出5例諾羅陽性，包含1名廚工、2名用餐者、2名員工；溪山里的部分仍在檢測中，有3例諾羅；藏壽司則是3例用餐民眾驗出陽性。

食藥署上周啟動，與地方衛生局合作，一周內完成全國藏壽司55家分店的衛生稽查。食藥署長吳秀梅今天說，目前累計接獲10件通報案件、共23名患者，人體檢體中，3名患者檢出諾羅病毒陽性、廚工為陰性，其餘檢體與環境檢體均檢驗中，其中合格32家、限期改正21家、暫停作業2家。

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰說，廚工處理食材的過程、碗和筷子等工作場所可能透過接觸傳染，人口密集處則可能出現飛沫傳染，一但傳染給其他用餐顧客或同儕，都可能造成傳染，建議工作人員有相關症狀，還是在家休息。

罰則部份，吳秀梅指出，如餐飲從業人員均檢出諾羅陽性，確定汙染導致，會依食安法第44條，處新台幣6萬至2億元；如確定因此造成民眾感染，情節重大可依同法第49條，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金；致危害人體健康者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。