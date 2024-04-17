審查國6東延花蓮特別條例 王國材：啟動路廊跟地質調查

花東地區過去常因地震、颱風造成道路中斷，立法院交通委員會今審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁擬具「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」草案，交通部長王國材會前受訪表示，國6東延花蓮去年底已經啟動路廊探勘跟地質調查工作，2026年做完後若可行就會進入可行性研究；另外，花東快速道路可行性報告今年8月也會出爐。

交通部今報告指出，國6若由埔里往東續延至花蓮，初擬路廊約90公里，隧道群達18座約50公里，最長單一隧道達17.4公里。高速公路局2021年12月曾召開國內專家顧問諮詢會議，並諮詢國外專家，初步評估需穿越中央山脈，不確定性因素多，除工程技術困難度極高，並具要造價高、工期長、環境衝擊巨大、行車安全及防救災疑慮。

王國材表示，針對花蓮這次強震及過去所受的地震損害，交通部在花東都有相當多建設，非常支持在花東應該有安全回家的路。國6延伸花蓮過去有遇到一些困難，像是斷層、岩爆及相關的環境影響課題，去年底已經啟動路廊探勘跟地質調查工作，2026年做完以後若可行，就會進入可行性研究，花東快速道路更是已經啟動，今年8月會有可行性報告出爐。

王國材指出，過去這2個計畫都是走行政院中長期計畫審議程序，全台灣也都走這樣程序，現在這2個計畫都在進行當中，也在走行政程序，希望按照這個程序走。