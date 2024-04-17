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玉山灰林鴞遭人以活鼠誘拍 玉管處：最高可罰50萬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供

玉山國家公園是東方灰林鴞重要的棲地之一，保七總隊第六大隊塔塔加小隊上月底執行守望勤務時，晚間行經台21線新中橫公路 144 公里處，發現有民眾在東埔山停車場，以老鼠活體誘拍鳥類貓頭鷹，當場依違反國家公園法開立調查紀錄單，並函請玉管處依權責裁處。

玉管處表示，誘拍等騷擾行為將觸犯野生動物保育法第18條規定，最高可依同法第42條第1項處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。同時，在園內涉嫌餵食野生動物行為者，更可依違反國家公園法第13條第8款暨玉山國家公園區域內禁止事項第11點逕行舉發開罰新台幣3000元。

玉管處指出，東方灰林鴞是二級保育類動物，體長約40公分，頭圓、無耳羽，肩羽有黃白色斑點，腹面黃褐色，密布深褐色縱橫交錯斑紋，喜歡以鼠類及小型鳥類為主食，在玉山、太魯閣、雪霸等國家公園等高海拔山林常可見其身影，是目前台灣所有貓頭鷹中，棲息海拔最高的種類。

玉管處指出，多年前就已接獲動保協會通報，有人利用實驗室小白鼠為誘餌，只為拍下東方灰林鴞抓捕獵物一瞬間的畫面，當時已嚴令禁止，而上月23日又獲報有遊客在海拔2610公尺的塔塔加遊憩區一帶，疑似擺放老鼠活體，藉以吸引灰林鴞前來獵食，滿足個人拍照的私慾。

由於東方灰林鴞是夜行性動物，入夜後，民眾頻頻以閃光燈拍攝，不只嚴重影響其生態，過去還發生有1隻受到驚嚇的灰林鴞，因在林間急覓出路竄逃，於慌張下振翅高飛時不慎碰撞到尖銳的物體，致嚴重受傷倒地不起，讓保育人十分痛心。不得不聯合警方加強巡邏稽查，加強取締民眾違規的事證，依法究責。

保七總隊第六大隊塔塔加小隊上月23日晚間發現有民眾在現場老鼠活體誘拍東方灰林鴞。圖／玉管處提供
保七總隊第六大隊塔塔加小隊上月23日晚間發現有民眾在現場老鼠活體誘拍東方灰林鴞。圖／玉管處提供
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供
東方灰林鴞二級保育類動物，喜歡夜間在山林內以鼠類及小型鳥類為主食。圖／玉管處提供

保育類野生動物 玉山國家公園 老鼠 貓頭鷹
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