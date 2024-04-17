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高溫悶熱防曬多補水 往返金馬注意霧

中央社／ 台北17日電

中央氣象署表示，今天鋒面北移，水氣較減少，北台灣雲量較多一些，其他各地為晴到多雲的天氣，僅午後北部及宜、花山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，白天悶熱，預測各地高溫普遍為攝氏30至34度，近山區附近溫度還會再更高，其中南部及東南部地區有局部36度以上高溫出現的機率，外出請注意防曬及多補充水分，且台東易有焚風，提醒農民朋友留意防範農作物損害；晚起鋒面再接近，金門馬祖轉為有短暫陣雨或雷雨，入夜中部以北地區降雨機率亦逐漸提高，請注意天氣的變化。

另外，金門、馬祖持續易有局部霧或低雲，交通往返請留意航班資訊，清晨中南部地區亦有短暫出現霧或低雲的機率，行車用路請注意安全。

近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天位於滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象署 空氣品質 金門 馬祖 高溫

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