地震後不想說話…恐是創傷症候群
花蓮大地震造成17人不幸喪生，醫師提醒，地震帶來的創傷，如果未得到及時有效的處理，恐造成「創傷後壓力症候群」（PTSD），容易出現不想說話、做惡夢、受驚嚇等症狀。據統計，對於經歷過創傷事件的高危險族群，PTSD終生盛行率從5%至75%不等。
建議用PTSS-10自我評估
華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威表示，地震帶來的創傷，可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀，如果沒有得到及時有效的處理，可能演變成PTSD。建議可使用「PTSS-10創傷後壓力症候群自我檢測量表」自我評估，回答10個問題，檢視是否符合自身狀況，如有5個以上「是」，建議尋求醫師協助。
此外，也應留意事件之後才出現的症狀，例如過去不會失眠，但事件之後出現失眠症狀，就需要特別注意這個狀況是否有逐漸改善，或持續影響。
王浩威說，自我評估可以每隔一段時間進行，若發現PTSS-10分數有增加趨勢，應尋求專業的身心科醫療幫助，因為分數的增加，可能代表是需要更深入專業治療和幫助的「中重度」情況；若評估結果分數隨時間下降，則為「輕中度」，建議可採取多種策略以促進心理復原。
快走、睡眠、與親友聯繫
王浩威指出，想促進心理復原，可分3種方式，一是積極快走、瑜伽等身體活動，以幫助減少壓力荷爾蒙，改善情緒並減輕焦慮；二是建立固定的睡眠時間表，盡量確保睡眠充足；三是與親友保持聯繫，分享自己的感受和經歷。
「PTSS-10創傷後壓力症候群自我檢測量表」10個問題：
●您有睡眠困難嗎？
●您會感到憂鬱（如傷心、難過）嗎？
●您對突然的聲音或未預期的動作會感到驚嚇嗎？
●您變得較容易生氣嗎？
●當回到突發事件的地方，會不會感到害怕？
●您的情緒會不會經常容易波動？
●您會感到身體易緊張嗎？
●您會感到不願跟其他人談話嗎？
●您會出現與意外事件相關的噩夢嗎？
●您會有良心不安，對自己責難或感到愧疚嗎？
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