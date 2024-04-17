聽新聞
test
0:00 / 0:00

上周國內近14萬人腹瀉就醫 諾羅病毒作祟

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店日前傳出疑似食物中毒，其中1名廚工、2名員工驗出諾羅陽性。本報資料照片
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店日前傳出疑似食物中毒，其中1名廚工、2名員工驗出諾羅陽性。本報資料照片

上周國內近十四萬人次因腹瀉就醫，其中包括多起群聚感染，而病原體檢驗結果顯示，致病原為諾羅病毒，近日爆發藏壽司（雙北、高雄）、王品（嚮辣、初瓦）、北市溪山里等三大腹瀉群聚，均驗出諾羅病毒。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內上周腹瀉門急診就診達十三萬九八四八人次，較前一周十二萬八百餘人次，上升百分之十五點七，與去年同期相當。近四個星期以來，接獲二○三起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（五十四起），發生場域以餐飲旅宿業為主，病原體檢出陽性案五十六起，四十五件檢出諾羅病毒。

疾管署發言人曾淑慧表示，王品食安事件累積檢出五例諾羅陽性，包含一名廚工、兩位用餐者、兩名員工；溪山里相關仍在檢測中，但已有三例諾羅陽性個案；至於藏壽司，則有三例用餐後腹瀉的民眾驗出諾羅病毒。如調查確認是由廚工污染所導致的食品中毒事件，可依食安法，處六萬元至兩億元罰鍰。

此外，食藥署於邊境再度攔截違規辣椒粉，其中五批來自韓國，檢出農藥殘留，逾一萬公斤全退運或銷毀。目前持續對邊境所有來源辣椒粉採百分之百逐批查驗，相關措施預計持續至年底。

諾羅病毒 辣椒粉 食安

延伸閱讀

溪山里上百人「上吐下瀉」疑水源遭汙染 北市衛生局：3人諾羅陽性

累計破百人就醫！王品員工諾羅陽性 若致食物中毒案最高罰2億

台中2校疑爆食物中毒！55名學生吃校園午餐後腹痛、腹瀉 10人送醫

餐飲旅宿業腹瀉頻傳 就診達近14萬人次 諾羅病毒檢出多

相關新聞

好天氣剩一天！周四氣溫驟降全台有雨 高溫最低跌至「1字頭」

再過1天好天氣後就要變天了，中央氣象署預報員朱美霖表示，明天天氣穩定、水氣少，中南部有焚風，周四鋒面通過，全台各地有雨，...

高雄首例麻疹確診者趴趴走 隱匿活動史遭罰20萬…7足跡曝光

高雄市出現首例麻疹境外移入確定病例，該名20多歲男性在確診期間，在高雄市內多處活動，事後又隱匿活動史，遭衛生局重罰20萬...

頂級燒肉12項食材過期 吹哨員工至少可得獎金72萬尚未封頂

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」遭離職員工「吹哨」爆使用多項過期食材，衛生局長曾梓展說，依照辦法，吹哨獎金是實收...

松江南京藏壽司、島語病原菌採檢結果出爐 北市衛生局不開罰

北市近日爆發多起疑似食物中毒事件，引起社會各界關注，衛生局也派員前往事發餐廳稽查採集檢體，衛生局說，藏壽司松江南京店、島...

八卦導引／大鵬展翅5招式 訓練全身協調性

整合東西方健身運動的八卦導引，以八卦掌為基礎，類似半蹲走轉的練習方式，可訓練整個人的重心平移。師大體育與運動科學系教授張...

上周國內近14萬人腹瀉就醫 諾羅病毒作祟

上周國內近十四萬人次因腹瀉就醫，其中包括多起群聚感染，而病原體檢驗結果顯示，致病原為諾羅病毒，近日爆發藏壽司（雙北、高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。