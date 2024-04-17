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上周國內近14萬人腹瀉就醫 諾羅病毒作祟
上周國內近十四萬人次因腹瀉就醫，其中包括多起群聚感染，而病原體檢驗結果顯示，致病原為諾羅病毒，近日爆發藏壽司（雙北、高雄）、王品（嚮辣、初瓦）、北市溪山里等三大腹瀉群聚，均驗出諾羅病毒。
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內上周腹瀉門急診就診達十三萬九八四八人次，較前一周十二萬八百餘人次，上升百分之十五點七，與去年同期相當。近四個星期以來，接獲二○三起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（五十四起），發生場域以餐飲旅宿業為主，病原體檢出陽性案五十六起，四十五件檢出諾羅病毒。
疾管署發言人曾淑慧表示，王品食安事件累積檢出五例諾羅陽性，包含一名廚工、兩位用餐者、兩名員工；溪山里相關仍在檢測中，但已有三例諾羅陽性個案；至於藏壽司，則有三例用餐後腹瀉的民眾驗出諾羅病毒。如調查確認是由廚工污染所導致的食品中毒事件，可依食安法，處六萬元至兩億元罰鍰。
此外，食藥署於邊境再度攔截違規辣椒粉，其中五批來自韓國，檢出農藥殘留，逾一萬公斤全退運或銷毀。目前持續對邊境所有來源辣椒粉採百分之百逐批查驗，相關措施預計持續至年底。
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