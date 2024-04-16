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紅樹林植林及海草復育方法學預告 估碳匯上百萬噸

中央社／ 台北16日電

環境部今天預告海草復育及紅樹林植林2項自然碳匯方法學。計畫的研究學者之一、中興大學教授林幸助認為，未來若加上企業願意投入資源，此2計畫的自然碳匯量全台上看百萬噸。

環境部氣候變遷署今天預告由農業部及海洋委員會共同提出的「海草復育」溫室氣體減量方法草案、「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案。

此2計畫的研究學者之一、中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，5年前評估既存的海草、紅樹林自然碳匯約35萬噸，但近幾年如海草、紅樹林都有復育成功的紀錄，因此評估目前約有48萬噸；未來若是有更多人願意投入，「上看百萬噸」應該沒有問題。

林幸助認為，未來真正需要評估的，應該是「要在哪裡復育」。他舉例，例如澎湖過去因為漁港開發、人為踩踏等，造成大片海草床消失，雖然農業部水試所有進行復育，但速度較慢，若有企業願意投入，相信會有更好的效果。

他指出，紅樹林也是一樣，台灣西南沿海其實都有紅樹林的蹤跡，甚至高雄港在開發前，6種紅樹林都有；北至基隆港也曾有過水筆仔的紀錄。而紅樹林也適合在一些地層下陷的地區復育，能夠承接受到河水、雨水沖涮流入的沉積物，進一步將地勢慢慢墊高，達到固灘護堤效果。

環境部表示，草案預告期間為15天、收集各界意見，後續會再召開小組審查，最後才是審議會（大會）審查；目前暫時無法評估實際上路的時間。

目前國內自然碳匯方法學僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。環境部已於12日召開「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案，並將於明天召開「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第1次專案小組審查會議；隨著紅樹林植林及海草復育方法學預告，未來有望提供更多自然碳匯的選擇。

環境部 碳排放 紅樹林 農業部

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