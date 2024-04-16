上班族壓力大染藥癮紓壓 職能治療師：單靠意志力難戒

工作壓力大該怎麼紓壓？透過運動可以健康又正向的作為生活調劑，但菸品、酒精甚至非法藥物，可能摧毀你的生活。台大醫院精神醫學部職能治療室主任吳益芳表示，一名上班族因工作不順，透過非法藥物紓壓，導致情緒問題影響工作，在同事的協助下就醫，透過職能治業，分析問題及介入，幫助建立正確舒壓觀念。

吳益芳表示，小雄原本是一位健康的上班族，近來一直聽到鄰居談論自己，整個人變得緊張，甚至在公司情緒激動，後來在主管及同事協助下送醫治療。經檢查，發現小雄的尿液中有安非他命成分。小雄這才承認，因為工作壓力大，已經使用安非他命好一段時間。

職能治療學會理事長吳菁宜表示，藥物成癮通常是多因素交互作用造成。使用會造成腦部的變化，使用者對於成癮物質有更強烈的渴求，因此很難只靠自我的意志力來戒除，必須多管齊下，包括醫療、社政、勞政等多面向共同來介入，減少復發的機會。

除了危害身體，非法物質也影響個人生活作息、工作、學業、經濟、人際關係等各層面的執行狀況。吳益芳說，有一部分的藥癮個案是因為無法排解生活壓力而使用非法物質，經過與小雄討論，職能治療師分析出小雄的壓力源是來自於與客戶互動不順利，引導小雄思考如何解決問題，並且適時尋求同事、主管或家人協助。

另外，也與小雄討論，在日後再次面對壓力時，如何透過運動、踏青、正念減壓等方法，適當地紓解壓力，避免再度依賴非法物質。

吳益芳表示，職能治療師關心人們是否能夠順利參與各種生活事務、扮演好生活中的各種角色。會從「職能」的觀點來分析問題及介入，幫助藥癮個案找回生活的平衡。

台大醫院精神醫學部職能治療師李亭儀則說，另一部分的藥癮者，生活當中除了使用非法物質之外，缺乏其他安排，甚至不知如何安排生活。職能治療師可以透過討論及實際操作，帶領藥癮者建立適當的生活安排，活出生命的意義與價值。另外，若個案具有就業動機，職能治療師也可以提供職前評估、訓練工作態度及相關技能，並且提供就業相關資源。藥癮戒治並不容易，透過職能治療師的協助，藥癮個案也可以一步一步擺脫。藥物的控制，找回生活的主導權。

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