松江南京藏壽司、島語病原菌採檢結果出爐 北市衛生局不開罰
北市近日爆發多起疑似食物中毒事件，引起社會各界關注，衛生局也派員前往事發餐廳稽查採集檢體，衛生局說，藏壽司松江南京店、島語自助餐廳病原菌檢驗結果皆為陰性，日前前往餐廳稽查環境缺失也改善完成，不會開罰，但未來會加強稽查。
衛生局表示，上月底接獲醫院通報後，便派稽查人員前往餐廳稽查及採集環境及工作人員檢體，針對環境缺失也要求限期改善，日前再度前往複查，相關缺失皆已改善完成，而環境常見病原體檢驗近日出爐，結果皆為陰性，依法不會開罰，但會同時要求業者參加教育訓練，後續也會加強稽查
而針對近期八方北投公館店、王品集團旗下初瓦及嚮辣西門店，陸續爆發多人疑似食物中毒事件，衛生局說，3家餐廳的環境及工作人員手部檢體仍在檢驗中尚未出爐，但日前複查八方北投公館環境改善已完成，另2間分店目前仍在停業。
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