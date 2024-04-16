快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

松江南京藏壽司、島語病原菌採檢結果出爐 北市衛生局不開罰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北漢來大飯店島語自助餐廳日前爆發疑似食物中毒事件，經過衛生局採檢結果為陰性，環境缺失也已改善完成，北市衛生局今表示不會開罰。圖／台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店島語自助餐廳日前爆發疑似食物中毒事件，經過衛生局採檢結果為陰性，環境缺失也已改善完成，北市衛生局今表示不會開罰。圖／台北漢來大飯店提供

北市近日爆發多起疑似食物中毒事件，引起社會各界關注，衛生局也派員前往事發餐廳稽查採集檢體，衛生局說，藏壽司松江南京店、島語自助餐廳病原菌檢驗結果皆為陰性，日前前往餐廳稽查環境缺失也改善完成，不會開罰，但未來會加強稽查。

衛生局表示，上月底接獲醫院通報後，便派稽查人員前往餐廳稽查及採集環境及工作人員檢體，針對環境缺失也要求限期改善，日前再度前往複查，相關缺失皆已改善完成，而環境常見病原體檢驗近日出爐，結果皆為陰性，依法不會開罰，但會同時要求業者參加教育訓練，後續也會加強稽查

而針對近期八方北投公館店、王品集團旗下初瓦及嚮辣西門店，陸續爆發多人疑似食物中毒事件，衛生局說，3家餐廳的環境及工作人員手部檢體仍在檢驗中尚未出爐，但日前複查八方北投公館環境改善已完成，另2間分店目前仍在停業。

衛生局 食物中毒

延伸閱讀

北市藏壽司、島語疑食物中毒案 衛生局稽查結果出爐「不開罰」

與台智光解約 北市資訊局：將與中華電信談備援系統

建啤都審沒過 文資人士：綠營政治局甩鍋北市 北科大輸慘

北市食安連環爆 小吃、化妝品也該查…議員：稽查人員補到百人夠？

相關新聞

台中頂級和牛爆過期 檢方要查了！列「他」字案追食安

台中「和牛EMPEROR」燒肉店被員工爆料使用過期肉品，業者雖發聲明表示僅作教育訓練使用，但台中市衛生局調查後今處分業者...

山豬生前與「不死癌」對抗 醫曝：確實狀況較為罕見

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，享年38歲，過去曾上節目上談與紅斑性狼瘡對抗的歷程。根據經紀人代家屬發布聲明指出，...

累計破百人就醫！王品員工諾羅陽性 若致食物中毒案最高罰2億

王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅病毒陽性。食藥署今天說，若調查確認是因廚...

松江南京藏壽司、島語病原菌採檢結果出爐 北市衛生局不開罰

北市近日爆發多起疑似食物中毒事件，引起社會各界關注，衛生局也派員前往事發餐廳稽查採集檢體，衛生局說，藏壽司松江南京店、島...

響應世界地球日 Uber Eats指定餐廳滿額最高折60元 Uber推「減碳量預估」功能助永續

Uber與Uber Eats目標在2040年成為零排放、低包裝廢棄物的平台，為了朝向零碳排平台推進，Uber Eats宣...

今年公費流感疫苗5家得標歷年最多 各廠牌單價曝光

今年公費四價流感疫苗採購688.82萬劑，比去年增加10萬劑。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，疫苗增加主要是考量人口老化及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。