發現忠順廟、集應廟「尪公」信仰根源！學者：不只雙忠…傳承上看三千年

臺灣有許多忠順廟、集應廟，反映保儀尊王與保儀大夫「雙忠」有廣大的信徒。台灣民間常把「雙忠」張巡與許遠稱為「尪公」，有人質疑「尪」字本意是「骨骼彎曲的疾病」或「瘦弱」，跟雙忠搭不上關係。為什麼會用尪公還稱呼？台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家賴祥蔚發現，原來這有深遠根源，不只是雙忠而已，傳承上看三千年。

賴祥蔚撰文指出，大正2年（西元1913年）出生的日本學者窪德忠撰寫《道教諸神》，把張巡稱為「武安尊王」，稱許遠稱為「文安尊王」。先前以為或許是因為臺灣曾被日本統治過，所以受到此書影響而把雙忠稱為安公，後來又演變成尪公。但是尪公之稱，不只臺灣有，在福建也有，例如泉州安溪大坪鄉集應廟也稱雙忠為尪公，這就推翻了前述安公變尪公的推論。

賴祥蔚更發現，安溪的龍門鎮也有尪公廟，而且居然可追溯至隋朝！但是雙忠是祭拜唐朝安史之亂時的忠臣張巡、許遠，怎麼可能在唐朝之前的隋朝就會有廟？原來龍門的這座尪公廟，本名是靈護廟，祭拜的是迦毘羅王，他是隋朝時帶領百姓來此開墾的押遷官張純，而不是雙忠。

為什麼迦毘羅王也叫尪公？賴祥蔚發現，因為尪公一詞，本來泛指所有神明，不是特指雙忠。後來使用此一用語的人漸漸減少，但雙忠信徒仍常使用，就變得好像是雙忠特有的稱呼，在臺灣尤其如此。

閩南師範大學講師張為博士的研究指出，西周的銅製禮器「史牆盤」的銘文中有「𡯁保受天子」，據稱「尢」字就是尪的古字，這是目前所能見到的關於尫的最早用法，「𡯁」的意思應該就是「巫」，前面這個句子的意思是巫師保護並且授予天子。在 《左傳》 也有一句：「公欲焚巫尫。」意思是魯僖公想要燒死巫師。古籍經常把巫尫並列，兩者意思應有關聯。

尫為什麼會跟巫有關？有一種說法是殘疾羸弱者經常擔任巫師，所以尪字逐漸可代表巫師、甚至是神明。

賴祥蔚指出，閩南方言也曾用尪來稱呼神明或是塑像，現在可知最早用尫字表示神明意義的閩南文獻，是明朝寫成的 《什音全書》 。在清朝道光十七年 （西元1837年），英國傳教士麥都思（Medhurst）寫成的閩南方言韻書《福建方言字典》，也以尫字表示神明等意義。由此可見，尪字可能先被用來代表巫者，也被用來代表神明。後來以尪公稱呼神明的這種用法，在多數地方漸漸消失，只剩閩南語等方言還繼續保存這個用法，尤其是安溪地區。

來自安溪的雙忠信徒，在清朝來臺開墾後，不只帶來雙忠信仰，發展出忠順廟與集應廟等系統，也把尪公這個用語帶來。尪公本來可以泛指神明，但是在臺灣因為只有來自安溪的雙忠信徒這麼使用，久而久之，就讓人以為尪公就是雙忠的代稱。

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