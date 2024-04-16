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當弦樂遇見擊樂 吳庭毓與朱宗慶打擊樂團首同台

中央社／ 台北16日電

NSO國家交響樂團前首席吳庭毓首度與朱宗慶打擊樂團合作，演出由好友櫻井弘二創作的「凜者」。吳庭毓表示，當弦樂遇見擊樂，不但迸發演奏新火花，背後更有情感上的交流。

吳庭毓今天在記者會上表示，私底下他與朱宗慶打擊樂團情感深厚，但就是不曾合作過音樂會，這次接到創辦人朱宗慶邀約電話，他欣然接受。

吳庭毓說，這次的作曲家櫻井弘二充滿想像力，以雙協奏曲形式創作，小提琴與馬林巴木琴合作，後面打擊樂伴奏，讓弦樂與擊樂音響達到平衡。

吳庭毓表示，觀眾可在這首樂曲中聽到小提琴與馬林巴木琴之間時而合作、時而對峙的緊密接合，特別是小提琴獨奏常見的裝飾奏、撥弦、跳弓等高超技法。吳庭毓為了搭配打擊樂，也特別置換自己的弓，讓小提琴樂音可以緊緊與擊樂同步。

身為台灣女婿的櫻井弘二則表示，今年是他從日本到台灣發展滿30年，「台灣有許多我敬重的前輩，包括朱宗慶，張雨生與吳庭毓等等，他們對我來說就是正面大器，勇敢前行的典範。」這次特別以這首樂曲向這些勇敢無懼，接受挑戰的人們致敬。

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶認為，「打擊樂」已經成為當代音樂中，最具代表性且開創性的類型，更能激發出作曲家潛能，與各類樂種相容與碰撞。朱宗慶說已經13年沒有跟其他類型的音樂家合作，這次特別邀約11名音樂家一起與打擊樂團同台競藝，展現打擊樂的有滋有味。

除吳庭毓外，台灣4大聲樂家女高音林慈音、次女高音翁若珮、男高音林健吉與男低音羅俊穎將與打擊樂同台，演出由櫻井弘二改編的多首以「愛」為主題的經典歌曲；4名聲樂家也將同台演出威爾第歌劇「弄臣」中的四重唱曲目。

琵琶家黃立騰也將首度與朱團合作，由國樂作曲才女陸橒以印度最高的高原「拉達克」為曲名，用琵琶與擊樂聲響表現出當地與藏族強烈的文化關聯。

朱宗慶打擊樂團第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」將於5月11日及12日在台北國家音樂廳，5月25日在台中國家歌劇院大劇院，5月26日在高雄衛武營音樂廳演出。

交響樂團 朱宗慶 音樂會

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