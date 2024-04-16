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李遠哲批淨零政策「騙人」 環部：最快2個月召開公聽會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影

中研院前院長李遠哲今天與青年探討淨零碳排與永續，李遠哲指出，政府過去15年努力不足，想在幾年內大幅將二氧化碳減半是在騙人。環境部表示，減量須以長遠眼光來看待，目前環境部正在彙整各部會的減量策略，預計最快再2個月可召開公聽會對外徵詢意見。

台大風險中心今天召開「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，李遠哲指出，距離2030年還有約6年時間，假如這段期間無法達讓碳排量減半，未來將不會有機會，也直言政府的減量政策「在騙人」。

總統蔡英文於2023年2月15日公布施行《氣候變遷因應法》，明訂國家溫室氣體長期減量目標為「2050年溫室氣體淨零排放」，為務實達到長期目標，另外訂定5年為一期的溫室氣體排放量目標，第一期（2016-2020年）目標為2020年減量2%（相較於2005 年）；第二期（2021-2025年）目標為2025年減量10％；第三期（2026-2030年）目標為2030年減量20%。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，碳排減量的工作不光是環境部，而是要求跨部會合作，《氣候法》規定的每5年一期的減量目標就是希望能推出更好的減量策略，目前正在規畫第三期的減量目標，依照規定每個階段上路的前2年必須提出相關報告。

黃偉鳴指出，現階段正在彙整各部會的減量策略，之後便會召開階段管制目標公聽會公布相關部會擬定的減量策略、減量目標，並在徵詢意見後報行政院核定，根據目前進度，最快可能還要2個月才會召開公聽會。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，在《氣候法》和淨零12項關鍵戰略提出後，國家減量與淨零開始有了明確方向，但希望第三期的減量目標一定要再提高。

林彥廷指出，然而碳費費率還沒出來，產業轉型、能源路徑在每期的減量目標裡常常沒有講清楚，包含衝擊影響評估等，可以看出減量路徑裡有很多地方需要更細心，確實相當可惜。

李遠哲 氣候變遷 環境部

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