腸病毒門急診續寫十年新高 四月底將進入流行期

腸病毒續寫十年同期新高，疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒預計在4月底會進入流行期；疫情中心副主任李佳琳表示，上周腸病毒門急診就診計9256人次，較前一周多兩成。

依據疾管署監測資料顯示，上周（4月7日至4月13日）全國腸病毒門急診就診計9256人次，較前一周（7656人次）上升20.9%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高。近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，惟社區已出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。今（2024）年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去（2023）年同期病例數（2例）相當。

疾管署表示，腸病毒易於校園、安親班及托嬰中心等人與人互動頻繁的場所傳播，提醒家長及教托育機構加強教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清消。如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他學幼童接觸造成交叉感染，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

疾管署提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，即8瓶1250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。