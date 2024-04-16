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台鐵集集線1號隧道擴孔 集集站5月起列車停駛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台鐵集集線1號隧道將進行擴孔工程，5月起列車僅行駛到名間鄉濁水站。圖／本報資料照片
台鐵集集線1號隧道將進行擴孔工程，5月起列車僅行駛到名間鄉濁水站。圖／本報資料照片

台鐵集集線5月起將進行軌道升級、隧道擴孔工程，列車將行駛到名間鄉濁水站，龍泉站、集集站將停駛，預計明年底完工。集集鎮擔心對外交通受影響，也衝擊當地觀光，台鐵表示，列車停駛期間，濁水至車埕將採客運接駁，減少對觀光的影響。

集集線2021年因為水里路段因大雨山壁嚴重崩塌，導致隧道和鐵路受損，列車僅行駛到集集站。台鐵經過2年多修復，卻因地震和大雨等影響修復進度，最快明年底完工。

台鐵表示，集集線並非電氣化且是單軌路線，僅能在濁水站交會，每日單向僅13車次，班距長達70至116分鐘，無法有效配合高鐵轉乘接駁。配合前瞻計畫，提升集集線運能，除了強化集集線路基、抽換鐵軌、加固改建橋梁、隧道和邊坡。

其中，位在龍泉站到集集站間的1號隧道，預計5月起執行隧道擴孔工程，因此列車行駛至濁水站，等計畫確定後將正式公告。台鐵表示，集集線原有隧道空間不足，只能行駛較小型列車，隧道擴孔後，還能行駛蒸汽火車等較大列車，有助提升集集支線觀光、交通運輸量能。

集集線1號至3號隧道工程預計明年底完工，屆時彰化二水站到水里車埕站將暢通無阻，如果1號隧道先完工，不排除先恢復二水到集集間，等水里段2、3號隧完工，在恢復全線通車，施工期間，往集集、水里的乘客將安排客運接駁。

台鐵 集集

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