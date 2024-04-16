嘉基電子直肛鏡 小菊花問題一目瞭然 不再難以啟齒

患者到直腸外科門診就診，絕大多數都是跟肛門疾患有關，然而肛門是一個很私密的位置，大部分患者對於症狀常常難以啟齒。為提升醫病溝通關係，嘉義基督教醫院引進醫療級「電子直肛鏡」，透過即時影像，有助醫師說明病情，讓患者的「菊花」內涵可以撥雲見日，不會再對醫師的說明感到霧煞煞。

嘉基大腸直腸外科主任林怡成醫師表示，現行肛門鏡檢查是經醫師肉眼診察後，再向患者解釋檢查結果，因看不到檢查影像，當醫師在描述病灶時，會讓患者產生一知半解的缺點，甚至還會有雞同鴨講的窘境；有鑑於此，嘉基引進醫療等級電子直肛鏡，結合肛門鏡、高解析鏡頭檢查系統於一體，即時將檢查影像儲存傳送至醫師的診療螢幕，可讓患者一邊看著檢查影像，一邊聽醫師的解釋，整個說明不僅一清二楚，還可達到事半功倍之效。

醫師林怡成表示，長度約為7cm的直腸肛門鏡是指檢查肛門到下段直腸的內視鏡，為肛門直腸疾病的常規檢查方法之一，適用於肛管、直腸末端的病變如痔瘡、廔管、裂肛、肛門膿瘍等；相較於其他檢查方式，電子直肛鏡檢可於診間立即執行，不需額外準備動作，患者較不會有不適感，患者本身也可以看到自己病灶，有助於醫師和患者討論病情，制定適當的治療計畫。