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2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅 酪農憂：會倒光光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
酪農戶憂心明年開放紐西蘭鮮乳進口後，對於酪農及國產鮮乳勢必造成一定程度衝擊，「會倒光光！」記者吳傑沐／攝影
酪農戶憂心明年開放紐西蘭鮮乳進口後，對於酪農及國產鮮乳勢必造成一定程度衝擊，「會倒光光！」記者吳傑沐／攝影

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅，雖然農業部稱已提前祭出多項措施，但近日酪農業者仍擔憂「會倒光光！」，對此，先前有協助酪農處理生產過剩經驗的苗栗縣立委陳超明也認為，紐西蘭鮮乳進口後對於酪農及國產鮮乳勢必造成一定程度衝擊。

苗栗縣酪農業從早年中部酪農村發展起來，到全盛時期酪農戶有79家，歷經生產過剩及將軍鮮乳廠倒閉所波及，目前僅剩7戶與飲料大廠契約提供鮮乳，繼續苦撐；中部酪農村也早已轉型為飛牛牧場，朝休閒觀光農業發展。

造橋鄉酪農戶陳裕福說，之前就有進口鮮乳衝擊國內酪農業，但現在是要全面進口免關稅，本土酪農戶飼養成本高、價格相對也較進口鮮乳高，競爭力不足，明年紐西蘭鮮乳全面開放進口後，到時酪農戶將全部倒光光。

他不滿說，政府只照顧養豬、養雞戶，完全就是放棄酪農業，講也沒用，最後撐不下去，自己近30年來的一生心血也都要收掉；而且進口的是結凍冰磚，並不是真正的「鮮乳」，乳品市場使用進口「鮮乳」，根本就是欺騙消費者。

牛奶故鄉徐國財也說，小酪農戶很可憐，第一波受衝擊的一定是他們，到時飲料大廠肯定會使用進口便宜「長效乳」，收購國產鮮乳的量肯定會大幅減少，到時就真的活不下去了，而且消費者也分不清進口「長效乳」與國產「保久乳」的區別，市面上泡咖啡用的「鮮乳」到底用的是哪一種。他說，農業部政策目前並無相關離牧補助，官員只勸說他們減產，避免生產過剩導致崩盤，或可朝觀光農業或光電發展，但根本沒有輔導措施。

苗縣府農業處長陳樹義表示，針對中央即將開放進口鮮乳的政策，去年底就有協助縣內酪農戶向農業部爭取離牧或減產補助，但至今尚無下文，呼籲中央能正視酪農戶的存續問題。

陳超明則表示，日前也在質詢台提醒農業部陳部長，農業部若沒有更積極的作為，紐西蘭鮮乳進口後對於酪農及國產鮮乳勢必造成一定程度衝擊。

紐西蘭 農業部 關稅

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