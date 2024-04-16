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影／台中「和牛EMPEROR」12食材過期遭停業 衛生局：罰144萬還會往上加
台中「和牛EMPEROR」頂級燒肉店遭員工爆料使用大量過期食材，衛生局長曾梓展今早宣布，處分業者即日起停業，有12品項食材過期，至少開罰144萬元，另還要繼續追查是否有消費者受害，如查獲將再裁罰。
另吹哨者檢舉獎金，曾梓展說，爆料員工可獲罰緩的一半作為獎金，如認定重大食安事件，將再追加吹哨獎金200到400萬。
曾梓展說，不論業者對外有何說法，衛生局以食安處稽查的事實為準，有五大項作為，一是處分停業，因業者一直無法提出確切的銷售及庫存資料，違反食安法，限明天前提供資料，否則裁罰3萬到300萬。
二，逾期食材每品項罰6萬，但衛生局視業者是故意行為，加重一倍處罰，今天統計共12項，逾期部分罰144萬。
三，將繼續稽查，四，是否銷售出去，讓眾吃下肚，如果查獲，還要加重，每品項可高達48萬。五，如有消費糾紛，可向市府法制局申訴。
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