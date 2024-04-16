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賈新興：未來10天兩波鋒面影響 需留意較大雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天有兩波鋒面影響，包括18日及23日深夜至24日，需留意較大雷陣雨發生的機率。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天有兩波鋒面影響，包括18日及23日深夜至24日，需留意較大雷陣雨發生的機率。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天有兩波鋒面影響，包括18日及23日深夜至24日，需留意較大雷陣雨發生的機率，其他時間大多以午後降雨型態為主。

至於今年梅雨何時來？賈新興指出，展期氣候資料預測顯示， 4月24日至5月5日降雨有偏多的機率，隨後至5月25日降雨轉趨偏少，氣溫預估持續偏暖至5月底。

賈新興指出，今年環境不利梅雨的建立，研判6月上旬後才建立，5月中旬及5月底至6月6日有受鋒面及西南風影響的可能。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

未來10天天氣，賈新興指出，17日桃園以北山區及宜花山區午後有零星短暫雨，18日受鋒面影響，彰化以北沿海有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後雲林以北及宜花東有局部短暫雨，19日彰化南投以北山區及宜花東山區午後有零星短暫雨。

賈新興指出，20日各地天氣穩定晴朗，21日午後北部山區、南投及宜花有零星短暫雨。22日午後彰化以北及宜花東有局部短暫雨，23日午後台中以北及宜花東有零星短暫雨。

23日深夜至24日受鋒面影響，西半部及宜花有局部短暫陣雨或雷雨，台南以北並有局部較大雨勢發生的機率 ，25日各地仍有局部短暫雨。

彰化 賈新興

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