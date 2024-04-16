快訊

最後買進日快到了！ 500現金券、牛排煎鍋「一表看2024超值股東紀念品」

地牛翻身！規模4.2地震 最大震度花蓮、宜蘭3級

美韓都想逃避？政府忽視的濟洲屠殺歷史療傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今北東偶雨 周四鋒面通過降雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今北東偶雨，明天天氣回穩，周四鋒面通過降雨範圍擴大。本報資料照片
今北東偶雨，明天天氣回穩，周四鋒面通過降雨範圍擴大。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，今微弱鋒面環境北東偶雨，周三回穩周四鋒面通過。本周需要穩定天氣的人可把握周三、周六到下周日上半天，怕熱的人珍惜周四、五中北部稍轉涼的短暫時光。

柯聿寧指出，中部以北今天雲量偏多偶有短暫雨，預估雲雨發展較活躍區域偏向台灣東北方，東北角到宜蘭一帶降雨機率相對較高，中南部仍然在南風範圍內，維持悶熱天氣型態，山區午後有局部短暫雨。

柯聿寧指出，明天鋒面於長江流域發展，受鋒前偏南到西南風影響，各地回到較穩定悶熱天氣型態，深夜到周四凌晨鋒面接近，北海岸開始有短暫雨機會，周四清晨到午後鋒面通過台灣中北部，帶來一陣雨勢，預估中北部沿岸較容易出現較強對流系統並帶來雷陣雨天氣。

這波鋒面很快在下半天就逐漸分裂、減弱，西段結構回到中國沿岸發展，柯聿寧指出，南部受影響較不明顯，午後在山區附近有局部短暫陣雨。

溫度方面，柯聿寧指出，周四到周五上半天，中北部受北到東北風影響，溫度稍下滑，周五下半天北風減弱，轉偏東到東南風，逐漸回暖，涼空氣影響短暫。

柯聿寧指出，周六到下周日鋒面大致在長江流域到中國沿岸活動，台灣持續受鋒前偏南到西南風氣流影響，普遍比較熱，不過下周日下半天到下周初期鋒面位置較接近台灣北方，強度不強，但可能導致台灣附近雲量增多，午後山區降雨也略增，預估鋒面結構下周三、四略好轉、移至台灣上空附近，各地轉多雲到陰、有短暫陣雨或雷雨天氣。

東北風

延伸閱讀

全台持續悶熱！2鋒面影響 北部、東半部這2天防短暫雨

一週2波鋒面北部、東半部防短暫雨 各地偏暖熱

2波鋒面接力影響 周四慎防雷陣雨 專家：要有心理準備

明、後天高溫恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

相關新聞

水氣增多 北宜花外出要帶傘南部高溫上看36度

今天天氣仍很熱，全台各地高溫逾30度，但水氣增多，北部、宜花東今出門要帶傘。

今北東偶雨 周四鋒面通過降雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，今微弱鋒面環境北東偶雨，周三回穩周四鋒面通過。本周需要穩定天氣的人可把握周三、周六到下...

別讓洗衣機像「煉蠱場」！沒定期清比馬桶髒530倍 一文看懂日常保養

台灣氣候潮濕、悶熱，令洗衣機內部容易堆積水垢、毛絮、黴菌等，專家指出，洗衣機若久未清潔，可能比馬桶髒530倍，不少人建議至少每月清一次，更好的方法是請專業人士將整台機器拆開洗，才不會讓衣服愈洗愈髒。

地牛翻身！規模4.2地震 最大震度花蓮、宜蘭3級

地牛翻身！中央氣象署指出，上午8時23分在花蓮近海發生規模4.2地震，最大震度花蓮、宜蘭3級。

高端客遊台／黃仁勳爸媽回美還想吃桶仔雞...接待頂級客不容易 有人累倒住院

高端旅客接單團的獲益利潤十足可觀，但想賺大錢並不容易。印度Modi集團總裁的基山．庫爾瑪．莫迪（Krishna Kumar Modi）曾來台辦豪華生日趴，那時雙北的雙B轎車幾乎都調來接送他的貴賓；NVIDIA輝達創辦人黃仁勳爸媽環島行程走到一半，被路邊桶仔雞吸引，想回美國也能動手烤，業者使命必達。服務頂級富豪要有超高的應變能力，曾有人接待完一票貴賓，直接累倒住院。...

熱！南部3縣市恐36度 氣象署發高溫資訊示警

熱！中央氣象署上午指出，天氣高溫炎熱，今(16)日中午前後高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。