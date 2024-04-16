今北東偶雨 周四鋒面通過降雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，今微弱鋒面環境北東偶雨，周三回穩周四鋒面通過。本周需要穩定天氣的人可把握周三、周六到下周日上半天，怕熱的人珍惜周四、五中北部稍轉涼的短暫時光。

柯聿寧指出，中部以北今天雲量偏多偶有短暫雨，預估雲雨發展較活躍區域偏向台灣東北方，東北角到宜蘭一帶降雨機率相對較高，中南部仍然在南風範圍內，維持悶熱天氣型態，山區午後有局部短暫雨。

柯聿寧指出，明天鋒面於長江流域發展，受鋒前偏南到西南風影響，各地回到較穩定悶熱天氣型態，深夜到周四凌晨鋒面接近，北海岸開始有短暫雨機會，周四清晨到午後鋒面通過台灣中北部，帶來一陣雨勢，預估中北部沿岸較容易出現較強對流系統並帶來雷陣雨天氣。

這波鋒面很快在下半天就逐漸分裂、減弱，西段結構回到中國沿岸發展，柯聿寧指出，南部受影響較不明顯，午後在山區附近有局部短暫陣雨。

溫度方面，柯聿寧指出，周四到周五上半天，中北部受北到東北風影響，溫度稍下滑，周五下半天北風減弱，轉偏東到東南風，逐漸回暖，涼空氣影響短暫。

柯聿寧指出，周六到下周日鋒面大致在長江流域到中國沿岸活動，台灣持續受鋒前偏南到西南風氣流影響，普遍比較熱，不過下周日下半天到下周初期鋒面位置較接近台灣北方，強度不強，但可能導致台灣附近雲量增多，午後山區降雨也略增，預估鋒面結構下周三、四略好轉、移至台灣上空附近，各地轉多雲到陰、有短暫陣雨或雷雨天氣。