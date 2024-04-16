聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央書局週三讀書會 7講者領航／詹宏志：希望年輕人不要錯過讀書的好

聯合報／ 記者袁世珮／台北報導
上善人文基金會董事長詹宏志。圖／聯合報系資料照片
上善人文基金會董事長詹宏志。圖／聯合報系資料照片

在閱讀快成為稀有品質的時代，台中中央書局連續第五屆舉辦「閱讀島中央×週三讀書會」，相約一周一晚留給書香，與書相遇、與人相遇，與自己相遇。

本屆讀書會於5月22日起，由龔書章、番紅花、楊双子、楊翠、洪愛珠、詹宏志、葉怡蘭七位講師，先後於每周三晚上七點至八點半在中央書局現場開講，同步線上直播，每位講者以四周講述一個單元。中學時代常常泡在中央書局的詹宏志說：「我們小時候都曾經在讀書上得到好處，希望年輕人也不要錯過。」

已成台灣近年重要閱讀品牌的週三讀書會始於2020年初。1927年創立的中央書局曾是全台最大漢語書局，曾有莊垂勝、林獻堂等仕紳的身影，書局一度頹圮於時代變動中，修復重生後，上善人文基金會董事長詹宏志決定在百年書局重塑閱讀氛圍，週三讀書會於焉創立。

詹宏志說：「週三讀書會是邀集奇才異能之士，任他們發揮，唯一的主題就是讀書，一定要跟書有一種連結，希望讀者要不就是對某一類型或某本書感興趣、或者因為那本書的知識帶來一些新啟發，這是讀書會的目的。」

活動舉辦以來，雖歷經疫情，但文學香火未斷，今年因中央書局整體品牌計畫目標精神訂定為「建構，迎向地方永續的無限可能」，七位講者討論面向將包含永續飲食倡議、友善土地關懷、建築城市治理、歷史文學觀察、風土美學體驗及世界文學探索等。

詹宏志指出，讀書會一直在找平衡，既盼講書人能引起大家對書的樂趣跟熱情，又希望別帶給讀者太大的壓力，而是能讓讀者開心地讀書，所以讀書會的形式一直在微調。

最開始時是由他一人擔綱，挑的是「歷史上很有名、也有一定通俗性的書」；之後邀請更多講書人，詹宏志希望講書的人不只講一場，因一場還看不出他的某一種世界觀，至少要有幾本書，從書單的鋪陳可以看出講書人的興趣與關心。

但詹宏志笑說，原先安排讀書人說六場，後來發現這樣壓力太大，邀講者就有難度，因此從第三屆開始變化，改為四場講書演講再加一場活動，但活動不易掌握，於是本屆回到素樸的讀書會本身，但，講者每人講四場。

詹宏志說：「這次鼓勵所有講者深入淺出，希望講的人放鬆一點，聽的人也放鬆一點，塑造出讀書有樂趣的氛圍，讓讀書更有感染性，也希望這些書對年輕人有用處。」

自週三讀書會開啟以來，國內各種形式的讀書活動也增加，隱隱形成一股風潮。僅週三讀書會本身，詹宏志第一次講12本小說時，線上一場就有800人收看，總計9600多人次參與，現場因場地限制，滿坐80人、疫情時只能坐40人。

讀書會已有死忠書粉，有一位台中醫師和他的太太，周三固定休診，就為了來書局參加讀書會；果醬達人柯亞也熱情參加第一屆12場，因為她太感動，「竟有人願意為台中人做這件事情，所以我們一定要來。」

讀書會為付費活動，分為現場參加與線上直播，四月中旬在ACCUPASS活動通平台開放報名，每單元票價1,200元，線上可於一周內重複觀看。詳情洽中央書局臉書粉絲團。

課程內容

龔書章。記者沈昱嘉／攝影
龔書章。記者沈昱嘉／攝影
第一單元：龔書章 05/22～06/12

浮城-現實的想像

建築師龔書章想談城市：「但不是專業意義上的城市，而是真實和想像中的城市之間交織的關係。」他選了四個不同角色以不同媒介看不同的城市，探看他們如何找尋藏匿在歷史、記憶、政治、儀式與生活間的城市風景和慾望情感，以捕捉他們心中那個似真若實的城市。

1.《純真博物館》的伊斯坦堡－無盡的物件．純真的廢墟

《純真博物館》／奧罕．帕慕克

諾貝爾文學獎得主帕慕克寫伊斯坦堡微觀的、巨觀的大小事，以小說為背景，但不是談小說的愛情故事，而是藉由小說站立於他想像中的城市。

2.《路邊野餐》的貴州凱里－逆行的長夢．潛行的山城

《路邊野餐》／畢贛

中國導演畢贛回到故鄉山城拍《路邊野餐》電影，如夢般超寫實的一鏡到底。畢贛本身是詩人，座談會將比較其電影、詩，及他描述貴州山城的想像。

3.《梅杜莎面具》的柏林－藏匿的慾望．輕盈的詩歌

《梅杜莎面具》（Mask of Medusa）、《傾頹的時間》（The Collapse of Time）／John Hejduk

這位美國籍猶太裔建築師是全世界公認最棒的詩人建築師，一生只蓋過一、兩棟房子，他所有的建築都完成於圖紙上，像是「紙上建築師」，他在每一棟紙上建築旁都寫下一個故事，稱為「梅杜莎的面具」，談他心裡各種不同慾望的建築故事，是以文字跟圖來講心中的城市。

4.《台北上河圖》的台北－繁華的追憶．城景的漫遊

《台北上河圖》／姚任祥＆葉子

這是一本城市圖志，繪本家畫出不同時間點累積在一起的想像中的台北，又邀請很多人談他們對於台北的經驗與記憶，所以這是真實又虛擬的台北。

番紅花。記者沈昱嘉／攝影
番紅花。記者沈昱嘉／攝影
第二單元：番紅花 06/19～07/10

菜市場的文學課。和孩子一起懂吃，也樂讀

番紅花指出，吃飯這件事不再只有吃飽和生長發育的任務需求，也可以引導孩子建立對土地和星球的風土內觀。

同時，父母在尋找適合孩子的書時，自己也有功課，這樣和孩子一起讀繪本時，父母才有更多的資料可以分享。她這次談海洋，就會建議父母延伸閱讀，包括外籍漁工、甚至海洋法；談飲食的散文書寫，也建議讓孩子讀，小朋友是能讀出滋味的。

1.依海之人，海鮮文化背後的海洋文學課

《16歲的海洋課》、《黑潮島航》、《老人與海》、《這裡沒有神》、《血淚漁場》、《海洋罪行》、《依海之人》、《靜寂工人：碼頭的日與夜》

2.綠色飲食浪潮下的台灣味

《料理台灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》、《吃的台灣史》、《國宴與家宴》、《野地食堂》、《乾物的世界》、《好麥給你好麵包》

3.菜市場和漁港的走與讀

《偽漁販指南》、《廚房小情歌》、《老派少女購物日記》、《搜神記》、《鄉間小路》、雜誌《料理台灣》、雜誌《天上飛來的魚》、《捉鎖管》、《歡迎光臨人間旅行社12天11夜西嶼輪普》

4.激發親子料理魂

《廚房記台所帖》、《也好吃》、《培仁家》、《好麥給你好麵包》

楊双子。記者沈昱嘉／攝影
楊双子。記者沈昱嘉／攝影
第三單元：楊双子 07/17～08/07

我的台中書寫：以歷史、飲食與流行文化元素作為方法

1984年在台中出生、歷經野草莓學運與三一八學運政治啟蒙的楊双子，以自身經驗為中心，剖析文學養成脈絡對小說家創作核心的影響，包括小說家為何會選擇某一些議題命題，如她會因自身原因關切性別議題，也因學運世代而關注國族議題。楊双子說：「身為台中人，身為台中的女性，我書寫一些當代的寫作者比較少注意到的面向，所以我想談我如何養成、我從什麼地方出發。」

1.創作的起點：關於問題意識與核心關懷

楊双子《我家住在張日興隔壁》、瀟湘神《廢線彼端的人造神明》

2.迷因的賽場：關於美學經驗與文化記憶

楊双子《花開時節》、小島秀夫《創作的基因》

3.典律的再思：關於經典文學與大眾文化

楊双子《開動了，老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查》、《文訊》444期（2022.10）

4.藝術的威力：關於虛構情節與真實情感

楊双子《臺灣漫遊錄》、《四維街一號》、野田智《黃金神威》

楊翠。本報資料照片
楊翠。本報資料照片
第四單元：楊翠 08/14～09/04

植夢造景＠生活的地方

緊扣本屆「建構，迎向地方永續的無限可能」的大主題，楊翠鎖定「夢想、地方、實踐」三元素，規畫出從個人、家族、世代，推到城市與歷史，最後跨到世界，進行近距離與高廣度的雙線對話。前兩周將以個人生活經驗為主展開，從楊逵永不放棄地造夢，到她自己的時代、以及在這塊土地的生活記憶；後兩周分享關於「在地實踐」的理想，最後把視域拉到世界。

1.植夢的所在：一個台灣作家與他的家族，在大肚山

楊翠《永不放棄：楊逵的抵抗、勞動與寫作》

2.與新時代一起誕生，以荒山古墓為成長書房

楊翠《年紀1962：一個時代的誕生》

3.夢想出發：文協時代，百年前用力綻放的星群

國立臺灣文學館、林運鴻等《文協一百點：台灣真有力地景指南》

4.貼近讀，遍地讀：以文學播種栽花，營造城市地景

陳銘磻《日本文學館紀行》

洪愛珠。記者沈昱嘉／攝影
洪愛珠。記者沈昱嘉／攝影
第五單元：洪愛珠 09/11~10/02

也談食物也及人－人在異地，飲食遷徙

洪愛珠挑的不是典型的飲食文學，而是「以飲食作為一個田野的開展」。她指出，傑出的飲饌文章，也描述風土環境、時代流變與人的故事，所以她想與讀者一起閱讀幾部以飲食為主題的書寫。

如《燕食記》是小說，談的是粵菜的百年流變，實際講的是整個社會與時代。《唐人街飄香》看起來是英國的唐人街，其實談到了整個移民。這些書不是傳統的飲食書，所以是也談食物也及人。

1.《燕食記》

從廣州太史第，到香港老茶樓：一對師徒，粵港百年

2.《魚翅與花椒》

英國女子的中菜冒險。兼讀《尋味東西》

3.《香料漂流記》

孜然、駱駝、旅行商隊的全球化之旅

4.《唐人街飄香》

雜碎的來歷。從新界無人村，到倫敦唐人街

詹宏志。記者沈昱嘉／攝影
詹宏志。記者沈昱嘉／攝影
第六單元：詹宏志 10/09~10/30

消逝的文學物種

詹宏志說：「文學跟生物一樣，很多物種也會滅絕或瀕臨滅絕。」滅絕之故，可能是與之對應的生活體驗或生活價值消失了，這就包括這次他選為主題的飛行文學、狩獵文學與航行文學。

詹宏志說，飛行文學指的是飛機發明之初，飛機小，飛行者是用膽識與身體在駕駛，所有的儀器就是人的感官，這樣的文學曾經風行一時，寫《小王子》的聖艾修伯里一生就是飛行文學，宮﨑駿應該對飛行也有一些身體性的感受。但之後飛行器變大了，人的體驗變了，飛行文學消失了。

狩獵文學是指真正的、與大自然對抗的打獵，人進到叢林、草原，人與獵物的關係，可能聲息相聞，人有槍，可是並非身體感官可以占有優勢，如果獵物悄悄逼近，人可能反變成獵物。之後因盜獵行動的興起、保育觀念的興起，狩獵文學已顯得政治不太正確。

航海文學也是人的身體跟海進行對抗、孤帆獨航環遊世界的時代，曾經有很多這樣的作品，不只是文學上有意義，也具有里程碑的意義。最後，詹宏志要講《白鯨記》，是鯨魚文學，也可以是航海文學、狩獵文學，這是鯨魚的百科全書，他會延伸講到廖鴻基的《最後的海上獵人》。

1.飛行文學：《夜航西飛》（West With the Night, 1942） by Beryl Markham（1902-1986）

2.狩獵文學：《長草叢中的死亡》（Death in the Long Grass, 1978） by Peter Capstick（1940-1996）

3.航海文學：《孤帆獨航繞地球》（Sailing Alone Around the World, 1900） by Joshua Slocum（1844-1909）

4.鯨魚文學：《白鯨記》（Moby-Dick, 1851） by Herman Melville（1819-1891）

葉怡蘭。 圖／葉怡蘭提供
葉怡蘭。 圖／葉怡蘭提供
第七單元：葉怡蘭 11/06~11/27

飲食的風土

葉怡蘭指出，「風土Terroir」一詞源自法國葡萄酒領域的思維，隨著自20世紀末起先後到來的飲食顯學與在地顯學年代，這思潮從飲到食、從食材到廚藝席捲全球，人們追尋地域、季候、品種、工藝乃至歷史人文各條件在食與飲的色香味裡所牽動、形塑的表現。

葉怡蘭將透過閱讀，藉由食材溯源、廚藝演進、東西四方的交流互動，以及酒與茶的領先邁步與發展四個面向，細細探究這股當代食潮。

1.溯源

《慢食新世界》、《雜食者的兩難》、《歐陸傳奇食材》、《極致之味》

2.廚與藝

《法國料理的秘密》、《普羅旺斯1970》、《第三餐盤》、《日本料理神髓》、《終於嚐到真滋味》

3.流動

《帝國的滋味》、《百年早餐史》、《日本家庭料理80年》、《日日三餐，早‧午‧晚》

4.讀飲

《酒與酒之間》、《威士忌學》、《大吉嶺》、《紅茶經》

建築師

延伸閱讀

張讓／不為老師流淚

《死者之書》從民俗學角度詮釋日本文學 以小說的方式描繪古代世界

黃海的科幻文學旅程

聲聲慢．台南／林徹俐：文學，打開觀照台南的新的時間空間層次

相關新聞

2.7億獎落台中大甲！彩券行開出威力彩頭獎 代理人嗨喊：大甲媽很靈驗

威力彩頭獎2.7億元今晚開出，一注獨得、終結13連槓，台中市大甲區孟春里經國路「日南來就發彩券行」開出；該店代理人詹女今...

全台持續悶熱！2鋒面影響 北部、東半部這2天防短暫雨

未來1周仍屬溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周有2個微弱鋒面，分別在明天與周四造成影響，明天北部、宜花...

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學會調查發現，6成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，...

到連鎖迴轉壽司店用餐 「小小強」爬上碟盤舔醬汁

日前寶林事件引發社會動盪，苗栗縣議員陳光軒昨晚到頭份市尚順廣場一家知名連鎖迴轉壽司店用餐，吃到一半，竟有一隻「小小強」鑽...

回響／強震後引關注 交通部：月底再提送蘇花安環評續審

0403花蓮大地震讓外界關注日前環評卡關的「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），專家認為交通部與公路局在長、短隧...

高醫子宮肌瘤新療法不用切除子宮 已有百名女患者手術

子宮肌瘤與子宮肌腺瘤是台灣婦女最常見的婦科腫瘤疾病，高雄醫學大學附設中和紀念醫院引進「子宮微波消融手術」，超微創微波治療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。