C型鋼掉機捷 認定工人手滑飛出

桃園市勞動局追查建案Ｃ型鋼掉落機捷軌道事件，前天初步判斷工地吊掛過程不慎釀禍，昨稽查發現防護網有一處破洞，改認定工人傳料過程「手滑」導致鋼條飛出，東霙營造工地承認疏失，勞檢處和北區職安中心後續將依法裁罰並要求限期改善。

龜山一處建案的Ｃ型鋼13日掉在機捷軌道上，險釀事故，外界再度關切軌道運輸安全和防侵入措施。市府主動徹查原因，勞動局前天赴建案工地勞檢，發現現場有未設置護欄、護蓋或安全網等10項缺失，昨再和權管單位勞動部北區職安中心到場稽查。

工地負責人彭國芳昨說，13日當天工人們正拆除25樓的模板，將可重複使用的繫材Ｃ型鋼以徒手接力往上傳到26樓，過程中可能有人不慎「手滑」導致鋼條掉落，刺破防護網或從防護網破洞穿出，再彈落到機捷軌道。

勞檢人員依彭國芳說法，現場重建傳遞鋼條路徑，發現路徑上、面向機捷軌道的一面防護網竟有一處破洞，大小足夠讓寬10公分、長2公尺的鋼條穿出。

此外，彭國芳也說，13日工地雖進行塔吊作業，但吊掛物品是鋼筋，非Ｃ型鋼等材料。

勞檢處營造業科長魏光甫表示，經與北區職安中心人員綜合研判，傳料過程「手滑」導致鋼條飛出工地的確最有可能，雖不確定何人所為、也沒人目睹，但工地坦承疏失，兩單位都據此認定，北區職安中心將針對防護網破洞等部分開罰建案承造人東霙營造，勞檢處也會在權責範圍內進行裁處。

對此，彭國芳昨受訪回應，工地的確有疏失，未來將接受政府裁罰，確實做好改善，再提復工計畫爭取復工。至於起造人允將建設昨仍未回應。

多位民代昨在議會批東霙營造前科累累，籲從嚴調查。勞動局長李賢祥說，桃捷沿線工程共48案，桃園轄管30案保證2周內完成檢查，其餘18案聯繫北區職安中心及雙北勞動局協助稽查。

副市長蘇俊賓說，軌道運輸入侵維護可以有3種解方，「技術解」可發展科技預防，「管理解」可強化沿線工地精準管理，「法律解」即強化規範，將建議中央修訂職安法，要求限建範圍內的工程從事吊掛作業須全程錄影，罰鍰上限從30萬提高到300萬元並採累進制。