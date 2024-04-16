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新生兒及早檢出 龐貝氏症能改善

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

屬於罕見遺傳性疾病的龐貝氏症（Pompe disease），因患者先天缺乏可分解肝醣的酵素，導致肝醣不斷堆積、傷害肌肉功能，出現漸進性的肌肉無力。台大醫院基因醫學部主任簡穎秀說，透過新生兒篩檢，可及早檢測出龐貝氏症患者，定期施打酵素並進行飲食照顧、呼吸照護、復健治療，可改善病人的症狀。

簡穎秀說，龐貝氏症只要及早診斷就有機會及早接受治療，新生兒父母千萬別輕忽重要性。台灣龐貝氏症照護獨步全球，是第一個推動新生兒篩檢的國家，目前9成5嬰兒型龐貝氏症患者是靠新生兒採血篩檢及早確診，以藥物治療讓疾病控制良好。

據健保署統計，龐貝氏症患者接受第一代藥物治療，18個月存活率由2%翻升到97%。2023年第二代新藥核准上市後，國內病友接受最新治療，也是全球第二個100%完成換藥的國家。

龐貝氏症分為嬰兒型（IOPD）與晚發型（LOPD），台灣平均每3萬5千名新生兒就有1位是龐貝氏症患者。從兒童時期到晚年，仍有2萬分之1機率罹患晚發型龐貝氏症，簡穎秀強調，龐貝氏症新生兒篩檢於2006年推出，19歲以上民眾當時未能自費接受新生兒篩檢，是晚發型龐貝氏症的潛在風險患者，若出現四肢無力、呼吸困難、說話上氣不接下氣等症狀，建議至遺傳科或神經內科檢查。

每年4月15日是「國際龐貝氏症日」，台灣龐貝氏症協會今年攜手跨科專家，鼓勵病友規律進行支持治療。

患者 新生兒 酵素

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龐貝氏症新生兒篩檢早治療 2成家長輕忽

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