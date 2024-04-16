聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／綠拿鐵不敗公式 喝出4大健康好處

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
綠拿鐵是一款適合現代人快速補充營養素的飲品。圖／123RF
綠拿鐵是一款適合現代人快速補充營養素的飲品。圖／123RF

近年掀起一股自製飲品的風潮，「綠拿鐵」（Green Smoothie）也成為熱門的流行話題。綠拿鐵是以綠色蔬菜、水果，以及蛋白質如豆漿、牛奶或優格，與植物性油脂攪打成奶昔，是一款適合現代人快速補充營養素的飲品。綠拿鐵有4大健康好處，還可以喝出健康好身材。不過，要注意其製作的訣竅，如果比例不對，喝久了仍然會傷身。

1.助抗氧化排毒

國民健康署建議，成年人每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，才能獲得足夠的營養素，但對於外食居多的現代人來說，實在難以達成「天天5蔬果」的目標。綠拿鐵是以滿滿的蔬菜為基底，像菠菜、綠花椰菜、油菜、青江菜、蘿蔓、美生菜等，不僅味道好，還富含膳食纖維、大量維生素C，有助身體抗氧化與排毒，幫助肌膚恢復彈力、解決暗沉。

2.多優質蛋白質

綠拿鐵的基質，多使用豆漿、杏仁奶、牛奶、優格等攪打，尤其推薦無糖豆漿，蛋白質含量高，更是零膽固醇的優質飲品，非常適合有心血管疾病的族群飲用。豆漿也含有大豆異黃酮等雌激素，對更年期婦女常見的骨骼與婦科問題都有幫助。

除了豆漿之外，鷹嘴豆及堅果種子類也富含蛋白質，可攝取到各種人體需要的微量元素與礦物質。至於想要補鈣的民眾，則可以用牛奶或優格攪打，建議以無糖優格或優酪乳為佳。

3.補充健康好油

好油補充不夠，一直是台灣民眾飲食的通病，攪打綠拿鐵時，建議可加酪梨、堅果、亞麻仁油、橄欖油、椰子油、苦茶油等優質油脂，除了能夠降低膽固醇，還能增加脂溶性營養素的吸收。

舉例來說，酪梨、橄欖油、苦茶油含有豐富的omega-9，能夠降膽固醇，且不容易氧化產生自由基；椰子油與皮膚黏膜保養、荷爾蒙製造有關；亞麻仁油、紫蘇油則含有豐富的omega-3，可幫助血管暢通、視力保健。

4.減緩血糖上升

綠拿鐵的甜味來源為水果，不管是香蕉、蘋果、鳳梨、芭樂、葡萄等都適合，不過，這些水果因為含糖量高，單吃容易導致血糖控制不穩。綠拿鐵因與大量蔬菜一起攪打，能同時攝取到膳食纖維、植化素、礦物質、有機酸等營養素，有助減緩糖類的吸收、穩定血糖，讓脂肪不容易堆積在體內，維持好身材。

綠拿鐵公式 關鍵5元素

蔬菜1份：一碗燙過的蔬菜(如菠菜、四季豆、青江菜混和)

水果1份：一碗水果的量(如香蕉半條、蘋果四分之一顆)

豆漿1杯：無糖豆漿尤佳(牛奶也可)

油脂1湯匙：如亞麻仁油、橄欖油、椰子油等健康油脂，提供必要的脂肪酸

堅果1小把：核桃、杏仁、腰果、胡桃等皆可

橄欖油 水果 牛奶

延伸閱讀

綠拿鐵4大好處喝出健康好身材，掌握「不敗公式」避免傷身！

營養師點名避開3大蛋白質NG吃法 ，如何補充才對？「早餐喝豆漿」從早晨開啟活力有型的一天！

上班早餐吃飽卻想睡 營養師：可能吃錯蛋白質

阜杭豆漿又漲價了！ 豆漿、鹹豆漿等6品項各漲5元 排隊人潮仍不減

相關新聞

2.7億獎落台中大甲！彩券行開出威力彩頭獎 代理人嗨喊：大甲媽很靈驗

威力彩頭獎2.7億元今晚開出，一注獨得、終結13連槓，台中市大甲區孟春里經國路「日南來就發彩券行」開出；該店代理人詹女今...

全台持續悶熱！2鋒面影響 北部、東半部這2天防短暫雨

未來1周仍屬溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周有2個微弱鋒面，分別在明天與周四造成影響，明天北部、宜花...

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學會調查發現，6成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，...

到連鎖迴轉壽司店用餐 「小小強」爬上碟盤舔醬汁

日前寶林事件引發社會動盪，苗栗縣議員陳光軒昨晚到頭份市尚順廣場一家知名連鎖迴轉壽司店用餐，吃到一半，竟有一隻「小小強」鑽...

回響／強震後引關注 交通部：月底再提送蘇花安環評續審

0403花蓮大地震讓外界關注日前環評卡關的「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），專家認為交通部與公路局在長、短隧...

高醫子宮肌瘤新療法不用切除子宮 已有百名女患者手術

子宮肌瘤與子宮肌腺瘤是台灣婦女最常見的婦科腫瘤疾病，高雄醫學大學附設中和紀念醫院引進「子宮微波消融手術」，超微創微波治療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。