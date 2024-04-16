聽新聞
test
0:00 / 0:00

枕邊人打鼾…長期忍受睡眠噪音 易增心梗風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

噪音影響睡眠品質，讓人失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學學會最新調查發現，六成受訪者受噪音影響，被打斷睡眠，枕邊人的打鼾聲更為最主要噪音。但民眾在面對打鼾噪音轟炸時，四成選擇默默忍受，卻易增加糖尿病、心肌梗塞等風險。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，國人睡眠障礙以嗜睡、失眠與周期失調為主，其中失眠最常見，推估全國慢性失眠盛行率為百分之十點七，高達二一五萬人。失眠原因，以環境噪音為重要影響因子，常見的環境噪音為車流聲、水管聲、打鼾聲等。

「睡眠噪音除打斷睡眠周期，還會危害健康。」周昆達說，分析睡眠噪音，以強度約四十至八十分貝、幾乎等同戶外車流聲的「打鼾噪音」最值得重視。國際研究也證實，若長期飽受睡眠噪音，心肌梗塞發生率增加四成，糖尿病罹病風險也隨之上升。

台灣睡眠醫學學會理事莊立邦表示，嚴重睡眠呼吸中止症患者的打鼾強度，比正常人高出了廿六倍，為夜間噪音的重要汙染源，而且睡眠呼吸中止症愈嚴重，打鼾的強度也會愈高，「打鼾可能是疾病的徵兆。」

莊立邦說，近九成打鼾者罹患睡眠呼吸中止症，若在睡眠過程中重複發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇中斷，導致間歇性低血氧，若長期未妥善治療，恐加速心血管疾病惡化，心血管疾病死亡率為一般人二點六倍，中風風險高三倍，糖尿病機率高出四倍。

莊立邦指出，體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒，甚至大量使用安眠藥或鎮定劑者，均為睡眠呼吸中止症的高風險族群，若發現另一半打鼾聲巨大，務必陪同就醫。

噪音 失眠 睡眠

延伸閱讀

大甲媽回鑾 台中警告發721件違規、385輛噪音車

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

Porsche的V8引擎將存活到2030年！但卻有個重要改變

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

相關新聞

環團：北投溫泉廢水入河 1年1200萬噸

台灣被稱為溫泉寶島，環團卻指出溫泉廢水已嚴重汙染河川，每年約有一二○○萬噸、ｐＨ值三至五的北投酸性溫泉廢水排放到河川，造...

C型鋼掉機捷 認定工人手滑飛出

桃園市勞動局追查建案Ｃ型鋼掉落機捷軌道事件，前天初步判斷工地吊掛過程不慎釀禍，昨稽查發現防護網有一處破洞，改認定工人傳料...

全國第一鮪 蘇澳船長連莊

進入鮪魚季，宜蘭蘇澳與屏東東港漁船爭搶全國第一鮪，蘇澳籍漁船「再發668號」捕獲，昨上午經專業鑑定，重達269公斤、活體...

健康主題館／綠拿鐵不敗公式 喝出4大健康好處

近年掀起一股自製飲品的風潮，「綠拿鐵」（Green Smoothie）也成為熱門的流行話題。綠拿鐵是以綠色蔬菜、水果，以...

食在營養／箭筍維生素多 高纖低熱量

外型細長的箭筍，是季節限定的山產美味，清明節前後為採收期，受到春雨的滋潤，口感細嫩鮮美，富含膳食纖維、維生素B、維生素C...

2.7億獎落台中大甲！彩券行開出威力彩頭獎 代理人嗨喊：大甲媽很靈驗

威力彩頭獎2.7億元今晚開出，一注獨得、終結13連槓，台中市大甲區孟春里經國路「日南來就發彩券行」開出；該店代理人詹女今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。