枕邊人打鼾…長期忍受睡眠噪音 易增心梗風險

噪音影響睡眠品質，讓人失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學學會最新調查發現，六成受訪者受噪音影響，被打斷睡眠，枕邊人的打鼾聲更為最主要噪音。但民眾在面對打鼾噪音轟炸時，四成選擇默默忍受，卻易增加糖尿病、心肌梗塞等風險。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，國人睡眠障礙以嗜睡、失眠與周期失調為主，其中失眠最常見，推估全國慢性失眠盛行率為百分之十點七，高達二一五萬人。失眠原因，以環境噪音為重要影響因子，常見的環境噪音為車流聲、水管聲、打鼾聲等。

「睡眠噪音除打斷睡眠周期，還會危害健康。」周昆達說，分析睡眠噪音，以強度約四十至八十分貝、幾乎等同戶外車流聲的「打鼾噪音」最值得重視。國際研究也證實，若長期飽受睡眠噪音，心肌梗塞發生率增加四成，糖尿病罹病風險也隨之上升。

台灣睡眠醫學學會理事莊立邦表示，嚴重睡眠呼吸中止症患者的打鼾強度，比正常人高出了廿六倍，為夜間噪音的重要汙染源，而且睡眠呼吸中止症愈嚴重，打鼾的強度也會愈高，「打鼾可能是疾病的徵兆。」

莊立邦說，近九成打鼾者罹患睡眠呼吸中止症，若在睡眠過程中重複發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇中斷，導致間歇性低血氧，若長期未妥善治療，恐加速心血管疾病惡化，心血管疾病死亡率為一般人二點六倍，中風風險高三倍，糖尿病機率高出四倍。

莊立邦指出，體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒，甚至大量使用安眠藥或鎮定劑者，均為睡眠呼吸中止症的高風險族群，若發現另一半打鼾聲巨大，務必陪同就醫。